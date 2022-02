Charly Rodríguez: “Cruz Azul me va a dar facilidades para ir a Europa”

El futbolista, Charly Rodríguez, está respondiendo muy bien como refuerzo de Cruz Azul para este torneo y reveló que eligió llegar a este club porque también tendrá facilidades para en algún momento pensar en emigrar al futbol de Europa.

En entrevista exclusiva para Azteca Deportes, el talentoso mediocampista habló de lo que significó su fichaje con la Máquina procedente de los Rayados de Monterrey, en donde buscará en un futuro cumplir una de sus metas.

“Me facilitan un poco más acá mi sueño de ir a Europa. Claro que eso me lo tengo que ganar semana a semana, porque primero es Cruz Azul, no puedo estar pensando en eso, sin dar todo por la institución. Además es un club muy grande, eso es un plus para que vean tu futbol”, señaló el futbolista.

En este sentido, Charly Rodríguez está llamando mucho la atención en lo que va del Clausura 2022, gracias a sus anotaciones y buenos pases. Incluso con un mejor rendimiento de lo que venía haciendo con los Rayados.

“Yo quería llegar a Cruz Azul": Charly Rodríguez

“Yo quería llegar a Cruz Azul, demostrar mi futbol, lo que puedo seguir aprendiendo. Uno siempre trata de hacer lo mejor posible y doy gracias a dios por este comienzo tan bonito, en lo personal para mí por los goles y las asistencias. Es la confianza que nos da Juan y todo el plantel desde que llegamos”, declaró el mexicano.

Adrian Macias/Adrian Macias Carlos Rodriguez celebrates his goal 1-0 of Cruz Azul during the game Cruz Azul vs Tijuana, corresponding to day 01 of the Torneo Clausura Grita Mexico C22 of Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on January 8, 2022.



El futbolista de 25 años de edad ve muchas virtudes en el trabajo del entrenador Juan Reynoso, quien fue el artífice de acabar el año pasado con la larga sequía que tenían los cementeros sin ser campeón. Algo que intentarán repetir en este semestre.

“Esta institución tiene que pelear por los títulos y estar en finales. No viví el otro momento, sé que era algo duro que después de tantas finales no poder ganar y dices ‘cuándo va a llegar, pero demostraron que tienes que seguir luchando por tus sueños y lo lograron”, comentó Rodríguez.

Así que Charly considera que van por buen camino y que los refuerzos tienen mucha “hambre de triunfo” para consolidarse y mantener al Cruz Azul en los primeros lugares de la tabla general.

Charly Rodríguez habla de la Selección Mexicana

Finalmente, el talentoso mediocampista también tuvo tiempo de platicar sobre el momento complicado que se vivió en la Selección Mexicana, pero dejando claro que tienen plena seguridad en el estratega Gerardo Martino.

“Desde todo el proceso estamos con mucha confianza hacia él, como el técnico hacia nosotros. Nos gusta el estilo y la idea de juego que él tiene. Tuvimos buenos partidos ante grandes rivales. Tranquilos del trabajo, confiando en el ‘Tata’ y su cuerpo técnico a muerte, para ganar ese pase al Mundial”, sentenció.

