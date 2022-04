Reynoso espera que Charly Rodríguez juegue liguilla con Cruz Azul

Cruz Azul se medirá este martes a Pumas en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de Concacaf. La misión de remontar la desventaja de 1-2 del juego de ida la deberán buscar sin el mediocampista Charly Rodríguez. El medallista de bronce en Tokio 2020 tuvo una fisura en el peroné en el compromiso del viernes ante Mazatlán.

Cruz Azul buscará inhabilitar a Jefferson Intriago

El técnico de Cruz Azul, Juan Reynoso, expresó su molestia por la entrada de Jefferson Intriago que lastimó a Charly. De hecho, La Máquina ingresará un recurso para solicitar la inhabilitación del ecuatoriano de Mazatlán.

“Dios quiera que el tiempo estimado se cumpla y (Charly Rodríguez) nos pueda acompañar en la liguilla, sería súper importante. No fue un golpe para cortar una jugada, uno no está para acusar pero me queda claro cuando es una patada con mala intención o cuando es una patada para cortar, ojalá la gente que toma las decisiones valore y que no se vuelva a repetir porque entre compañeros de profesión no podemos jugar de esa manera” dijo molesto el entrenador peruano.

Las bajas de Cruz Azul para enfrentar a Pumas

Cruz Azul tampoco contará ante Pumas con el portero Jesús Corona que ha trabajado diferenciado del resto de sus compañeros por un edema óseo en el femur que lo aqueja desde hace 3 semanas. El lateral Juan Escobar también se pierde el partido ante Pumas por el golpe con Sebastián Jurado el fin de semana en el Kraken.

— CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 11, 2022

A los celestes les basta el 1-0 para meterse a la final de Concacaf gracias al criterio de gol de visitante. Con el 2-1 el partido se iría a penales. Cruz Azul busca volver a un Mundial de Clubes tras su última participación en 2014

“La trascendencia que hoy te da jugar contra los mejores de Europa, los mejores de cada continente creo que habla no solo bien de Cruz azul como institución sino del fútbol mexicano, volver a presentar a un club y Dios quiera podamos superar lo que hizo Tigres, ese sería la ilusión y la magnitud de lo que se podría lograr” finalizó Reynoso