Chatón Enríquez revela que Chivas evitó que jugara en España

La legión de mexicanos que juega en Europa pudo haber sumado a un elemento más hace unos años, pero al final habría sido ‘bloqueado’; así lo reveló el Chatón Enríquez, quien argumenta pudo haber emigrado a LaLiga Española, pero Chivas no lo dejó.

El Chatón Enríquez fue uno de los grandes jugadores mexicanos hace unos años, pero con el paso de los años se fue desdibujando, llegando al grado de hoy encontrarse sin equipo, pero con una anécdota pocas veces contada.

Te recomendamos: Chivas promete taquilla gratis vs Rayados tras crisis en la Liga MX

10 preguntas rápidas con Chicote Calderón, jugador de las Chivas

Chatón Enríquez pudo jugar en LaLiga

En entrevista con un medio nacional, Jorge Enríquez reveló que, después de haber obtenido la medalla de oro en Londres 2012, tuvo una oferta del Espanyol de Barcelona, misma que le resultó muy atractiva e insistió a Chivas que lo dejaran salir, pero eso no ocurriría.

Chaton Enriquez

“Una noche me llevaron a cenar al Barcelona, estábamos cerca de ahí y se presenta un directivo del Espanyol; me comentaron que tenían mucho tiempo siguiéndome. Fue triste porque yo le decía a Chivas que de favor que me dejaran ir, que era mi momento, pero no lo hicieron”, dijo el mexicano.

El Chatón se mantuvo en Chivas hasta el 2015, pero su aventura en el extranjero inició hasta 2018, año en que el Omonia Nicosia lo fichó; meses más tarde llegó a las filas del Salamanca, en la tercera división de España, para después volver a la Liga BBVA MX.

Te recomendamos: ¡En caída libre! Chivas empata con Atlas y son penúltimos de la tabla

Así mismo confesó que muchas veces los medios le crean una imagen a los futbolistas que es falsa, y que a veces merman sus opciones de ir a un club más grande, recalcando que él no era indisciplinado.

“No solo la gente y los medios se crean una imagen, sino también los clubes. Ya llegas con una estampa o etiqueta que tienes que borrar. Yo no culpo a nadie tampoco, tuve la responsabilidad y culpa de que se hablara de mí de esa manera”, sentenció.