“Todo se ha magnificado": Checo le pone hielo al conflicto con Verstappen

Checo Pérez y Max Verstappen han limado sus asperezas, o por lo menos así lo ha dado a conocer el piloto mexicano previo al Gran Premio de Australia. En la rueda de prensa, el tapatío aseguró que ambos pilotos están en un mismo canal y reconoció que se equivocó en la interpretación de los mensajes intercambiados con su ingeniero.

“Las cosas están muy bien, creo que hablamos de ello y todos estamos en la misma línea, obviamente aprendemos de ello. En su momento pensé que no se me había dado la información correcta, pero ahora, mirándolo en retrospectiva, todo estuvo bien”, señaló Pérez. “Espero que un punto no haga la diferencia en futuro… La clave será mantener este nivel durante las 21 carreras”.

Respecto a la vuelta rápida que le arrebató Max Verstappen en el último giro, en principio se había dicho que ambos pilotos tenían la orden de bajar la velocidad. Sin embargo, Max fue por el punto y lo consiguió, situación que según explica Checo, ha sido totalmente legal, y lamentó no haber ido él también por ese punto que le hubiera dado el liderato.

“La comunicación que tuve con mi ingeniero fue, probablemente, malinterpretada. Me arrepiento de no haber ido a por la vuelta rápida, porque pensaba que ese era el caso”, apuntó.

Checo asegura que tiene todo el apoyo de Red Bull

Finalmente, Checo aseguró de que a esta novela se le ha dado más importancia de la debida, y sentenció diciendo que tiene todo el apoyo dentro de la estructura de la bebida energética.

“Está todo claro con el equipo. Hubo un problema de comunicación, y toda la situación se ha magnificado”, subrayó. “Estoy aquí para hacer lo mejor posible por mí también. Para ser honesto, nos respetamos mucho más de lo que la gente podría pensar. Dentro del equipo, hay un nivel muy alto de respeto mutuo.”