“Checo” ayudará o evitará que Verstappen se corone en Japón

El Gran Premio de Japón después de 2 años de ausencia debido a la pandemia de Covid-19 es la próxima parada de la Fórmula Uno , un circuito que es de los favoritos de la mayoría de los pilotos por ser técnico y rápido a la vez: “Suzuka es un circuito único, la pista es súper-especial, sobre todo el primer sector; y es, sin duda, uno de los mejores del mundo”, dijo “Checo” Pérez.

Esta será la segunda oportunidad que tenga Max Verstappen para coronarse, eso, si “Checo” Pérez o Charles Leclerc lo permiten. El mexicano llega en gran momento, incluso el Power Ranking (calificación de poder) que hace la F1 después de cada Gran Premio lo puso como el mejor y le otorgó un 9.4, obvio la calificación vino después de haber manejado de manera espectacular en lo que calificó su jefe, el Director de Red Bull, Christian Horner, como el mejor manejo de “Checo” en Fórmula Uno.

El deseo de Pérez no es otro más que sumar otro podio a los 23 que lleva en su carrera “nunca he subido al podio en Suzuka, así que sería estupendo que pueda hacerlo el domingo”, declaró “Checo”, el mejor resultado del tapatío ha sido el séptimo lugar en los Grandes Premios de Japón del 2016, 2017 y 2018.

¿Qué necesita Max Verstappen para ser bicampeón del mundo en Japón?

Si Verstappen se lleva el botín completo de 26 puntos (ganar la carrera y marcar la vuelta más rápida) no importará donde queden Leclerc o Pérez, Max celebrará de forma oficial ser bicampeón de F1. El piloto neerlandés ya ha logrado llevarse las 26 unidades en 4 GP este año, Imola, Miami, Bélgica y Países Bajos.

Si Max solo gana la carrera, deberá esperar a que Leclerc no quede segundo mientras que el resultado de “checo” no importaría. Si por alguna razón Max no gana la carrera habrá aún 10 combinaciones posibles para que se oficialice su título, eso sí, todas las mezclas de resultados implican que Verstappen quede por delante de Leclerc.

¿Cuantas veces se ha coronado al campeón en Japón?

Max Verstappen puede ser el piloto número 14 que celebra en Japón su título, en el pasado 13 conductores han oficializado su corona en el país asiático desde que este se encuentra en Fórmula Uno, 11 ocasiones el trazado de Suzuka ha coronado al mejor del año, una vez Fuji y otra en Aida.