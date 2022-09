Checo Pérez tiene un accidente que lo pone quinto en los Países Bajos

El mexicano Checo Pérez (Red Bull), segundo en el campeonato, queda en la quinta posición de la clasificación del Gran Premio de los Países Bajos, el decimoquinto del Mundial de Fórmula Uno.

Checo en la última curva del circuito en la clasificación Q3 derrapó por lo que no pudo mejorar su tiempo de clasificación. Lo bueno para el jalisciense es que no golpeó el muro de protección por lo que no le hizo daño a su Red Bull

El actual líder del campeonato y campeón del mundo el neerlandés Max Verstappen fue el más rápido de la clasificación para obtener la ‘pole’ en casa. Los Ferrari del monegasco Charles Leclerc y el español Carlos Sainz consiguieron el segundo y tercer puesto de la parrilla para este domingo.

El siete veces campeón de la Formula Uno, el inglés Lewis Hamilton (Mercedes) saldrá en la cuarta posición. Su compañero de escudería George Russell saldrá junto a Sergio Pérez al culminar la clasificación en la sexta posición.

El McLaren de Lando Norris y el alemán Mick Schumacher obtuvieron en séptimo y octavo puesto de la Q3, mientras le japonés Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) comenzará la carrera en el noveno lugar y Lance Stroll (Aston Martin) cierra el ‘top 10’ de la clasificación.

El doble campeón mundial el español Fernando Alonso, con la escudería Alpine, no tuvo suerte e iniciará la competencia en el puesto 13.

Tabla clasificación para el GP de Países Bajos

1. Max Verstappen - Red Bull

2. Charles Leclerc - Ferrari

3. Carlos Sainz – Ferrari

4. Lewis Hamilton - Mercedes

5. Sergio Pérez - Red Bull

6. George Russell - Mercedes

7. Lando Norris - McLaren

8. Mick Schumacher - Haas

9. Yuki Tsunoda - Alpha Tauri

10. Lance Stroll - Aston Martin

11. Pierre Gasly - Alpha Tauri

12. Esteban Ocon - Alpine

13. Fernando Alonso - Alpine

14. Zhou Guanyu - Alfa Romeo

15. Alexander Albon - Williams

16. Valtteri Bottas - Alfa Romeo

17. Daniel Ricciardo - McLaren

18. Kevin Magnussen - Haas

19. Sebastian Vettel - Aston Martin

20. Nicholas Latifi - Williams