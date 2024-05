El plan de Checo Pérez para seguir luchando por el campeonato en la Fórmula 1

Muchos dan por sentenciado el campeonato mundial de la Fórmula 1 en favor de Max Vertsappen, pero Checo Pérez no es uno de ellos. El piloto mexicano de Red Bull no pierde de vista su principal objetivo: el título de la categoría.

“Creo que todavía estoy en la lucha en el campeonato. No he perdido mucho terreno y estamos en la carrera número siete. Mientras siga haciendo buenos fines de semana, vendrá una gran oportunidad”, aseguró previo al Gran Premio de Emilia Romagna, que se corre este fin de semana en Imola, un circuito en donde el tapatío no ha ganado pero si ha subido al podio.

A Pérez no le preocupa el hecho de no tener triunfos en esta temporada. Prefiere concentrarse en tener consistencia, que ganar grandes premios de forma esporádica, pero no mantener el ritmo semana a semana.

“Es más importante tener fines de semana sólidos, ya sabes, y si un fin de semana sólido significa ser segundo, tercero, entonces estaré en la lucha. Especialmente con cómo va la temporada, ya sabes, es importante maximizar los puntos cada fin de semana y luego, llegará la victoria con el tiempo, de forma natural”, explicó el piloto de 34 años, quien aprovechó la pequeña pausa de la F1 para disfrutar de su familia en su tierra natal, Guadalajara, Jalisco.

Pérez no se obsesiona con ganar una carrera esta temporada

Pérez, en cambio, asegura que va a ganar carreras esta temporada, y no se obsesiona con ello. Entiende que el trabajo constante es lo que más lo va a acercar a ese objetivo.

“Llegará. No me preocupa demasiado. El ritmo ha sido fuerte en un par de carreras. Así que sólo tenemos que tener un fin de semana limpio, una buena calificación y el ritmo en sí”, sentenció.