La razón por la que Checo Pérez cree que Las Vegas afectará a Red Bull

El Gran Premio de Las Vegas pinta para ser espectacular fuera de la pista. Pero dentro de ella, es una incógnita. Las bajas temperaturas pronosticadas para este fin de semana en la ciudad de entretenimiento podrían afectar seriamente a los equipos y a Red Bull, como ya lo ha adelantado el mexicano Checo Pérez.

La principal razón por la que habrá temperaturas frías será el horario de las sesiones, pues Las Vegas está programada para ser un evento nocturno y el Gran Premio se disputará a las 10 PM, horario local, en donde se espera una sensación de 10 grados Celsius en la pista.

Esto dificultará el calentamiento de los neumáticos, algo crucial en el desempeño de un auto en la Fórmula 1 actual. Las llantas de Pirelli están diseñadas para ofrecer su mejor desempeño en calor, en temperaturas que están por encima de los 80 grados Celsius. Sin duda será un desafío para los pilotos trabajar las gomas para que estén en este rango ideal.

“Probablemente no será algo que nos favorezca como equipo, pero es algo que debemos tener en cuenta”, dijo Checo Pérez respecto al clima que se espera durante las sesiones de este fin de semana. “Esas cosas son muy difíciles de simular”.

Además, esta pista tiene pocas curvas rápidas que beneficien el correcto calentamiento de los neumáticos y sí una recta muy larga de 1.9 kilómetros que ocasiona que los cauchos pierdan temperatura. No obstante, Pérez considera que este segmento será muy entrenido en cuestión de adelantamientos.

“Creo que será bueno para las carreras, son rectas muy largas con fuertes frenadas, espero que sea una buena pista para las carreras”, opinó.

Horarios del Gran Premio de Las Vegas 2023 (Horarios México)

Práctica libre 1: Jueves 16 de noviembre, de 10:30 a 11:30 PM

Práctica libre 2: Viernes 17 de noviembre, de 2 a 3 AM

Práctica libre 3: Viernes 17 de noviembre, de 10:30 a 11:30 PM

Clasificación: Sábado 18 de noviembre, de 2 a 3 AM

Gran Premio de Las Vegas: Domingo 19 de noviembre, 00:00 AM