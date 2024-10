Checo Pérez señala al ‘CULPABLE’ de su mal desempeño en la qualy del GP de México

Sergio ‘Checo’ Pérez se quedó corto en rendimiento ante el público local en el Gran Premio de la Ciudad de México: el piloto mexicano quedó eliminado en la primera ronda de clasificación, Q1; por lo tanto, arrancará en la décimo octava posición, tan solo por delante de Esteban Ocon (#19) y Guanyu Zhou (#20).

Tras la eliminación en la Q1, Sergio ‘Checo’ Pérez ofreció declaraciones a los medios de comunicación, donde señaló la razón de su desempeño en la clasificación: el piloto mexicano de la escudería Red Bull compartió que ha sufrido dicho problema a lo largo del fin de semana correspondiente al Gran Premio de la Ciudad de México 2024.

La Checomania se encuentra en la pista como en las calles

Sergio ‘Checo’ Pérez culpa a los frenos de su mal rendimiento en el Gran Premio de la Ciudad de México 2024

“Los principales problemas que he tenido todo el fin de semana que es que no puedo frenar el auto, no lo puedo frenar en las curvas lentas y tengo que modular muchísimo el freno porque cuando empiezo atacar empiezo a bloquear”, fueron las palabras de ‘Checo’ Pérez tras abandonar la clasificación del GP de la Ciudad de México en la Q1.

Será desde la décimo octava posición donde Sergio ‘Checo’ Pérez arranque se camino en la carrera del Gran Premio de la Ciudad de México 2024. El piloto mexicano ha acabado en el podio en dos ocasiones dentro de su evento en casa: fue en las ediciones de 2021 y 2022 cuando terminó dentro de los tres primeros lugares.

¿A qué hora arranca el Gran Premio de la Ciudad de México 2024 de la Fórmula 1?

Será este domingo 27 de octubre cuando, en punto de las 14:00 horas, en el horario del tiempo del centro de la República Mexicana, cuando arranque la carrera correspondiente al Gran Premio de la Ciudad de México 2024, con Sergio ‘Checo’ Pérez desde la décimo octava posición en la parrilla de salida.

