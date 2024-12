Checo Pérez desafía los rumores: asegura su continuidad en Red Bull para 2025

Sergio Pérez ha puesto fin a las especulaciones sobre su futuro en Red Bull Racing . Desde Abu Dhabi, donde se disputará la última carrera de la temporada 2024, el piloto mexicano fue contundente al afirmar que continuará con el equipo para 2025, desafiando los rumores que lo colocaban fuera de la escudería.

“Ya lo he dicho, tengo contrato para el próximo año y estaré pilotando para Red Bull”, declaró Pérez en la conferencia de prensa previa al Gran Premio. Aunque las palabras de Christian Horner, director del equipo, generaron dudas tras el Gran Premio de Qatar, Pérez dejó claro que está comprometido con el equipo y con su contrato.

¿Qué hay detrás de los rumores?

La temporada 2024 no ha sido fácil para Pérez. Mientras Max Verstappen dominó el campeonato y aseguró su cuarto título mundial, el mexicano enfrentó problemas con el manejo del RB20 y terminó con resultados por debajo de las expectativas.

Las declaraciones de Horner, quien dijo que Pérez debía tomar una decisión sobre su futuro, parecían abrir la puerta a una posible salida. Sin embargo, Pérez aseguró no haber sido afectado por estas palabras: “He visto los rumores, pero no hay nada diferente a lo que he dicho en los últimos meses. Mi atención está en este equipo y en dar mi máximo el próximo año”.

Además, Pérez enfatizó la importancia de mantener la unión en Red Bull. “La temporada no ha sido la mejor, pero hay una razón por la que me renovaron: saben que todavía puedo hacerlo”, afirmó.

Un mensaje claro para Red Bull y la Fórmula 1

Con su futuro asegurado, Pérez se enfoca en cerrar la temporada con una actuación sólida en Abu Dhabi. Su determinación y confianza envían un mensaje claro: no dejará que los rumores lo saquen del camino.