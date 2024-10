Checo Pérez vuelve a arremeter contra el periodista que creó el falso rumor de retiro

Checo Pérez no se quedó callado y volvió a desmentir el falso rumor que aseguraba su retiro al finalizar la temporada 2024 de Fórmula 1. Durante el Gran Premio de los Estados Unidos en Austin, el piloto mexicano habló sobre los recientes rumores de un supuesto anuncio de retiro que, según algunos medios, haría en el Gran Premio de México.

El rumor, iniciado por un periodista británico, circuló durante las tres semanas de descanso entre las carreras de Singapur y Austin. Checo, visiblemente molesto, decidió responder en redes sociales con humor, utilizando una imagen de la película El Lobo de Wall Street para negar cualquier intención de retiro. Sin embargo, al llegar a Austin, Pérez aprovechó para dejar clara su postura.

“Ha sido lo mismo durante los últimos dos años, alguien crea esos rumores y todos los demás los repiten”, señaló Pérez ante los medios. Los fanáticos del mexicano rápidamente salieron en su defensa, criticando la falta de ética del periodista que difundió la información sin verificarla.

Checo explicó que su preocupación principal era aclarar el asunto antes del Gran Premio de México: “Sé que hay mucha gente que me apoyará en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y no quiero que esperen un anuncio que no es real”, comentó, reafirmando que seguirá en la Fórmula 1.

El piloto también lanzó una advertencia a los medios: “No es correcto difundir rumores sin conocer los hechos. Debemos ser responsables con lo que decimos”, concluyó, marcando su desacuerdo con la creación de noticias falsas.

El mensaje de Checo Pérez a los medios y sus fans

Checo Pérez también aprovechó la ocasión para dirigirse directamente a sus seguidores y enfatizar la importancia de no creer en todo lo que se publica sin pruebas. “Mis fans son una parte fundamental de mi carrera, y no quiero que se dejen llevar por información falsa”, expresó el piloto de Red Bull.

Además, Pérez hizo hincapié en que su enfoque está totalmente puesto en mejorar su rendimiento en las próximas carreras, especialmente con las actualizaciones que recibirá el RB20 en Austin. “Estamos trabajando muy duro para cerrar la temporada de la mejor manera posible, y todo el equipo está comprometido con eso”, aseguró, dejando claro que su prioridad sigue siendo el campeonato.