Checo Pérez explica su peligrosa maniobra en la arrancada de Miami

Checo Pérez por poco lo pierde todo en la arrancada del Gran Premio de Miami. El mexicano asumió un riesgo muy alto al intentar adelantar a los dos Ferrari en la primera curva, y al final reconoció que su movimiento fue ta arriesgado que por poco arruina su carrera y la de su coequipero Max Verstappen.

“Charles me empujó al inicio y luego me abre el espacio y me metí por dentro, pero no tenía nada de adherencia. En cuanto frené sabía que no había agarre y, en un momento, casi me llevó a Max (Verstappen)”, explicó el tapatío al final de la sexta carrera de la temporada de la Fórmula 1.

Checo perdió en esa maniobra un lugar, y después tuvo suficiente ritmo para que no lo alcanzaran otros autos, pero no para rebasar a los McLaren ni a los Ferrari. Aún así, para el piloto de 34 años el fin de semana en Miami fue redondo.

“Creo que hemos tenido un buen fin de semana, hemos estado siempre en la pelea, en la calificación, en la carrera sprint, siempre estuvimos ahí cerca. Pero creo que hoy no tuvimos el ritmo suficiente para rebasar”.

Pérez detalló que tanto él como Max sufrieron demasiado con los neumáticos. Por ello Max finalizó segundo, por detrás de Lando Norris, y Pérez no tuvo suficiente ritmo como para rebasar a Carlos Sainz en las últimas 15 vueltas.

“Cuando estábamos detrás de todo el tráfico los neumáticos se sobrecalentaban. Creo que esa fue la principal causa de nuestra complicada carrera. Después intentamos ir con otro neumático buscando ser más agresivos, pero degradábamos muy rápido”.

Checo podría subir a cuarto lugar

Todavía está pendiente una posible sanción a Carlos Sainz. En caso de que los comisarios le impongan cinco segundos de castigo, Pérez subiría al cuarto lugar del GP de Miami.