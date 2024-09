Checo Pérez explica por qué empezó a sufrir con el RB20 antes que Max

Checo Pérez ha revelado que los problemas con el RB20 comenzaron a afectarlo varias carreras antes que a su compañero de equipo, Max Verstappen, durante la temporada 2024. El piloto mexicano explicó que las diferencias en los estilos de conducción entre ambos hicieron que los inconvenientes se manifestaran de manera más clara en su caso, poniendo en evidencia la urgencia de solucionar estos problemas para Red Bull.

“Creo que dado el estilo de conducción de Max, probablemente no era tan obvio el problema con su estilo de conducción, mientras que con mi estilo de conducción, todo se hizo mucho más evidente, probablemente desde la tercera carrera de la temporada”, señaló Pérez. “Los problemas que yo tenía eran cada vez peores, y ahora Max parece tener problemas similares”.

Te puede interesar: ¡INCREÍBLE!: Fernando Alonso se ofreció para pagar el sueldo de Adrian Newey

Pérez destacó que, aunque el equipo siempre tomó en serio sus observaciones, la situación no parecía tan crítica mientras Verstappen seguía manejando el RB20 con mayor control. “Creo que me han creído desde el principio, pero probablemente pensaron que no se notaba tanto y que Max lo estaba llevando bien”, comentó. Esta discrepancia entre los pilotos complicó la identificación y solución temprana de los problemas, lo que ahora representa un riesgo significativo para el equipo.

Lisi Niesner/REUTERS Max Verstappen y Checo Pérez durante el Gran Premio de los Países Bajos 2024.

¿Cómo llega Red Bull al Gran Premio de Azerbaiyán?

El mexicano también aseguró que Red Bull está dispuesto a probar diversas soluciones para mejorar el desempeño del monoplaza, a pesar de las limitaciones de realizar cambios durante un fin de semana de carrera. “Definitivamente vamos a probar cosas para intentar solucionar los problemas. Pero como siempre en un fin de semana, no es lo ideal estar probando cosas, pero lo haremos para llegar al fondo de la cuestión”, añadió.

Te puede interesar: De latino a latino: El consejo de Checo Pérez a Franco Colapinto para manejar la presión

La urgencia de resolver los problemas con el RB20 es cada vez mayor, ya que McLaren se encuentra al acecho tanto del campeonato de pilotos como de constructores. Si Red Bull no logra corregir los fallos, corre el riesgo de ser superado no solo por McLaren, sino también por Mercedes o Ferrari, complicando su defensa del título.