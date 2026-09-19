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¿Cómo fortalecer el cuello? 3 rutinas que hace Checo Pérez para soportar en la F1

El piloto mexicano Sergio, Checo Pérez, es uno de los mejores pilotos de la actualidad. ¿Sabías que cuenta con una importante rutina de cuello?

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|X: Checo Pérez

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

El piloto mexicano Sergio, Checo Pérez, ha consolidado una de las mejores carreras en la historia reciente de la Fórmula 1 gracias a lo realizado en Red Bull, así como su temporada debut con un Cadillac que desea mantenerse en la máxima categoría del automovilismo durante muchos años.

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Una de las razones por las cuales Checo Pérez sigue compitiendo en la élite deriva de la gran rutina de ejercicios que tiene, y sin duda un aspecto a destacar es el poderoso cuello con el que cuenta. Ahora bien, ¿sabías que existen algunos ejercicios para reforzar esta parte del cuerpo?

3 rutinas de ejercicios para tener un cuello como Checo Pérez

  • Flexión Frontal: Este es un ejercicio en donde deberás colocar la palma de la mano en la frente para, posteriormente, empujar la cabeza hacia adelante para ejercer una resistencia en la mano que, a su vez, impida el movimiento, generando la resistencia durante algunos segundos.

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  • Retracción cervical: Posiblemente, uno de los ejercicios favoritos de Checo Pérez. Aquí, lo único que tendrás que hacer es acostarte boca arriba y llevar la barbilla hacia adentro en forma “sacar la papada” sin mover la cabeza, un movimiento sencillo de hacer que trae resultados positivos al cuello.
  • Inclinación lateral: En este ejercicio tendrás que poner la mano en la zona lateral de la cabeza para empujar la misma hacia el hombro, un movimiento que generará resistencia contraria en la mano y que, al hacerlo durante algunos segundos, traerá consigo mayor movimiento en esta zona.

¿Cuándo será la próxima carrera de Checo Pérez en la Fórmula 1?

Después de lo vivido el fin de semana pasado en España, tanto Checo Pérez como Cadillac se dicen listos para disputar el Gran Premio de Azerbaiyán, uno de los más importantes en la historia del mexicano que se llevará a cabo el sábado 26 de septiembre en punto de las 5 de la mañana, tiempo centro del país.

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