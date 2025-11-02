deportes
Noticias
Azteca Deportes
Home Run Azteca
Nota

Checo Pérez se une a la fiesta de los Dodgers con mensaje especial

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez, actual piloto de la escudería Cadillac de la Fórmula 1 se sumó a las celebraciones por el bicampeonato de los Dodgers de Los Ángeles

Checo Pérez y Yamamoto
@SChecoPerez
Fernando Campos
Home Run Azteca
El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez, actual piloto de la escudería Cadillac de la Fórmula 1 se sumó a las celebraciones por el bicampeonato de los Dodgers de Los Ángeles en la Serie Mundial 2025, publicando un emotivo mensaje en sus redes sociales que rápidamente se volvió viral entre aficionados del automovilismo y del beisbol.

¿Cuál fue el mensaje de Checo Pérez a los Dodgers?

Checo Pérez compartió una fotografía junto al lanzador japonés Yoshinobu Yamamoto, flamante MVP de la Serie Mundial, acompañada del mensaje: “¡Enhorabuena @Dodgers y @YamamotoY33188, qué partidazo como MVP!”

La coincidencia simbólica de que el título se concretó el 1 de noviembre, fecha que en California ha sido declarada oficialmente como el Día de Fernando Valenzuela, en honor al legendario lanzador mexicano que marcó época con los Dodgers en la década de los 80’s.

También te puede interesar:

Los Dodgers consiguieron su noveno campeonato de la MLB tras vencer en un dramático Juego 7 a los Toronto Blue Jays, con un jonrón de Will Smith en el episodio 11 que selló el marcador 5-4. La hazaña convirtió a los Dodgers en el primer equipo en lograr el bicampeonato desde los Yankees en 2000.

Checo Pérez, quien correrá para la escudería Cadillac en la Fórmula 1 la próxima temporada 2026, ha mostrado en varias ocasiones su afinidad por los Dodgers, especialmente por el legado latino que representa la franquicia. Su mensaje fue replicado por medios deportivos y por la cuenta oficial de los Dodgers en español, que agradeció el gesto del piloto tapatío.

¿Cuál es la conexión entre Checo Pérez y Yamamoto?

La conexión entre Checo y Yamamoto también ha generado conversación, ya que el lanzador japonés ha sido vinculado con proyectos deportivos en Estados Unidos que podrían coincidir con el entorno de Cadillac Racing, lo que añade un matiz interesante a la felicitación.

Checo Pérez reafirma su papel como embajador del deporte mexicano a nivel internacional, celebrando no solo los triunfos en la pista, sino también los logros de equipos que comparten el orgullo latino en otras disciplinas.

Los Angeles Dodgers
Checo Pérez
