Checo Pérez fuma la pipa de la paz con Max Verstappen

El piloto mexicano Checo Pérez fuma la pipa de la paz con su compañero de la escudería Red Bull, el neerlandés Max Verstappen, actual campeón de la Fórmula Uno.

A través de sus redes sociales, Checo Pérez publica: “Que día el de ayer… Un pódium seguro a falta de ritmo se nos complicó todo con el SC (Safety Car). Ahora a enfocarnos en Abu Dabi. Con Max y el equipo todo se habló ayer y se mantendrá internamente, esto quedó atrás y seguiremos trabajando como el gran equipo que hemos sido hasta ahora”

Te puede interesar: En Abu Dabi le ayudaré, pero no es el fin del mundo: Verstappen

Con esto Checo da entender que los dos pilotos volverán a ser un ‘equipo’ y no repetir lo sucedido en el Gran Premio de Brasil.

Sergio Pérez se mostró este domingo, luego del Gran Premio de Brasil, muy molesto con la actitud de su compañero, Max Verstappen, que se negó a dejarle pasar para sumar más puntos en su pugna por el subcampeonato, y afirmó que si el neerlandés tiene dos títulos mundiales es gracias a él.

Que día el de ayer…

Un podium seguro a falta de ritmo se nos complicó todo con el SC.

Ahora a enfocarnos en Abudhabi 💪

Con Max y el equipo todo se habló ayer y se mantendrá internamente, esto quedó atrás y seguiremos trabajando como el gran equipo que hemos sido hasta ahora. pic.twitter.com/pewAGR2JVy — Sergio Pérez (@SChecoPerez) November 14, 2022

“No entiendo sus razones; si tiene dos campeonatos es gracias a mí", dijo Checo Pérez al acabar séptimo en el circuito de Interlagos, justo por delante de Verstappen, ya campeón mundial por segundo año consecutivo.

“Ya lo he dicho, así que no me lo vuelvas a pedir. ¿Está claro? Di mis razones y las mantengo”, respondió el neerlandés por radio a su equipo tras rogarle que dejara que el mexicano lo adelantara.

Verstappen ayudará a Checo en el Gran Premio de Abu Dabi

Verstappen comentó después de la carrera que ya había hablado con el equipo sobre el asunto y apostó por pasar página y “seguir adelante”.

Te puede interesar: Si tiene dos campeonatos es gracias a mí: Checo Pérez

“Si tengo alguna oportunidad de ayudarlo en Abu Dabi, lo haré sin dudarlo”, sentenció.

Checo Pérez, en este momento, se encuentra empatado en el campeonato de pilotos con el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) donde ambos suman 290 puntos y se disputarán el subcampeonato en la última prueba del año, que será el próximo domingo en Abu Dabi.