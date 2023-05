No recuerdo cuándo tuve un error tan costoso: Checo Pérez

El piloto mexicano Checo Pérez señala que es un golpe durísimo para él, en la lucha por el campeonato, y para el equipo que estaba haciendo un gran trabajo.

Checo arrancará en la última posición del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1 luego de chocar su monoplaza en la clasificación Q1 provocando que saliera la bandera roja.

El jalisciense, segundo en el Mundial, con 105 puntos, catorce menos que el líder, su compañero neerlandés Max Verstappen, perdió, en Santa Devota, el control de su auto, que tuvo que ser retirado de la pista por una grúa.

“Es un golpe muy duro en lo personal. No recuerdo cuándo tuve un error tan costoso. Venía encontrando los límites, perdí el auto de atrás y lo perdí muy tarde, no pude ir a ningún lado. Un golpe durísimo y apenado con el equipo, porque veníamos haciendo un gran trabajo y teníamos una gran oportunidad hoy”, apuntó Sergio Pérez.

La lluvia podría ayudar al Checo Pérez en Mónaco

Apesadumbrado el mexicano declaró que la lluvia, que se pronostica para este domingo, podría servirle, ya que siente tener el talento suficiente para llevar el auto sobre mojado y sacar provecho de las condiciones y avanzar en la carrera que, de igual manera, con lluvia o sin lluvia, es muy complicado de pasar.

“Si llega la lluvia nos podrá ayudar, pero creo que en seco no hay mucho que hacer”, señala Checo Pérez. “Es el peor circuito para pasar”, adjunto.

Checo Pérez negó que su choque se diera por los ajustes que vivió su monoplaza y lo llevó a la segunda posición durante la celebración de la practica 3.

“Los cambios que hicimos fueron naturales. No me esperaba que el auto me girara tanto de la parte de atrás. Cambiamos el balance mecánico, pero nada drástico para tener ese problema”, finalizó.

El conductor de la escudería Red Bull había terminado con el mejor segundo tiempo en la tercera ronda de ensayos libres que se llevaron a cabo en la mañana de Montecarlo.

Sergio Pérez tendrá que realizar una extraordinaria carrera para ubicarse en los puesto que dan puntos y no alejarse de la lucha por el campeonato.