Checo Pérez habla sobre la presión de ser compañero de Verstappen

El margen de error de Checo Pérez se ha reducido al mínimo posible. Si Lewis Hamilton gana en Brasil y Checo no suma, el británico se pondría adelante en el campeonato de pilotos, lo que sería una pésima noticia para el mexicano y su equipo Red Bull.

De momento, el tapatío de 33 años todavía tiene en sus manos la posibilidad de darle el anhelado 1-2 a la estructura de la bebida energética. Sin embargo, no ha ocultado que la presión de estar en este equipo y con Max Verstappen como coequipero, le ha pasado factura a pesar de su amplia experiencia.

“La Fórmula 1 es mi vida. No es sólo un trabajo que puedes dejar en la puerta cuando llegas a casa. La F1 es mi pasión. Así que he estado trabajando con un entrenador mental para intentar volver a la mejor versión de mí mismo. Mi familia no tiene por qué aguantar a un padre gruñón o a un marido enfadado”, admitió en una entrevista para el diario francés L'Équipe.

Te puede interesar: Las fechas del Gran Premio de la Ciudad de México en el 2024

El escenario ideal para que Checo Pérez pudiera salir adelante y dejar atrás todos sus problemas era el Gran Premio de México, el pasado fin de semana. Sin embargo, la crisis sólo se profundizó debido a que tras 17 segundos de carrera, el jalisciense quedó fuera por un incidente de carrera en el que quiso tomar la delantera.

Esto arruinó el sólido fin de semana que había tenido Checo, estando muy cerca de Max en los tiempos de vuelta, algo que había costado mucho trabajo al mexicano, pues él mismo reconoció que el neerlandés ha estado “al 100% desde el principio, sin cometer errores.”

Te puede interesar: Checo Pérez devastado por lo sucedido en el Gran Premio de México

Brasil es fin de semana de carrera sprint

Recordemos que este fin de semana en Brasil es sprint. Es decir, se otorgan más puntos, y hay menos tiempo para que Checo Pérez ponga a punto su auto antes de las competencias.