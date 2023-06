Hoy pagamos el mal día de la calificación: Checo Pérez

Gran carrera realizó el mexicano Checo Pérez en el Gran Premio de España al terminar en el cuarto lugar de la competencia, muy cerca del tercer puesto del inglés George Russell (Mercedes) que terminó finalmente en el tercer puesto en Barcelona.

“Tuvimos cerca el podio. Creo que en la primera vuelta no arriesgamos de más pensando en los puntos, en sumar, y (George) Russell ahí fue donde hizo la diferencia: cortó la curva uno y ganó bastantes posiciones y al final eso fue lo que hizo la diferencia”, declaró Checo Pérez poco después de haber finalizado el Gran Premio de España 2023.

El piloto jalisciense afirmó que su mala clasificación fue factor para el resultado de este día ya que considera que podía competirle de tú a tú a su compañero Max Verstappen por el primer lugar.

“Hoy pagamos el mal día de la calificación y ahora queda analizar lo que hicimos el fin de semana, porque estuvimos todo el tiempo un paso atrás de Max (Verstappen): entonces hay que entender el porqué. El auto ha sido un poco complicado de manejar este fin de semana”.

El piloto mexicano añadió, “Hay mucho camino. Hemos tenido una buena temporada hasta ahora, pero necesitamos quitarnos estos malos fines de semana (...) los Mercedes iban fuertes el día de hoy y fue complicado poderles llegar (...) ahora a empezar de nuevo y entender que este fin de semana es un poco sorprendente porque no tuvimos el ritmo ni en clasificación ni en carrera”.

Max Verstappen asegura que fue increíble volver ganar en Montmeló

Por su parte, el ganador de la carrera, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que este domingo reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el circuito de Montmeló (Barcelona), que volver a ganar en esta pista “es increíble”.

“Ganar aquí es increíble; y es un placer superlativo pilotar un coche así", comentó ‘Mad Max', que ahora lidera con 53 puntos de ventaja sobre su compañero, el mexicano Sergio Pérez; y con 71 sobre el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), en una segunda juventud a los 41 años.



“Era importante intentar mantener el liderato hasta la primera curva y fue bastante apretado. A partir de ahí se trataba de gestionar los neumáticos; y fui capaz de abrir una importante brecha”, comentó el nuevo ídolo deportivo de los Países Bajos

“Pusimos los neumáticos duros, pero no parecían tener demasiado ‘grip’ (agarre), porque iba patinando demasiado. El ritmo estaba bien, pero no podía ampliar ventaja; así que cambiamos a blandos y lo único que me quedaba por hacer es llevar el resultado a meta”, indicó el súper-depredador neerlandés, que apunta de forma clara a su tercer título seguido.

“Hemos vuelto a tener un fin de semana potente; y esto es lo que, por supuesto, quiero para el equipo. Ojalá que lo podamos mantener a lo largo del año”, declaró Verstappen después de ganar en Montmeló.