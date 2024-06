‘Checo’ Pérez tras abandono en Canadá: “Hoy les fallé"

Im very sorry for my team, I let them down today. But we will come back no doubt. There’s a very long way to go 💪



Me siento muy apenado con mi equipo. Hoy les fallé. Pero no tengo duda de que vamos a volver. Hay todavía mucho camino por delante 💪#SP11 #CanadianGP pic.twitter.com/osT7UJ8h17