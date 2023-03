Checo Pérez amenaza a Max Verstappen previo al GP de Bahrein

La escudería de Red Bull ganó el campeonato de constructores a un alto costo en la campaña pues tuvo que lidiar con la ruptura entre sus pilotos Checo Pérez y Max Verstappen sobre el final de la temporada. La escudería pidió al neerlandés que cediera su lugar al mexicano en el GP de Brasil para que éste asegurara el tercer lugar.

Verstappen ignoró por completo la petición, ocasionando la molestia del piloto mexicano: “está mostrando quién es realmente”, dijo Sergio Pérez en la comunicación abierta de la escudería.

Al final del GP de Brasil, la molestia de Checo Pérez fue más que evidente con su coequipero “Estoy muy sorprendido, no sé qué pasó, especialmente por todo lo que he hecho por él; creo que no entiendo sus razones. Creo que si tiene dos campeonatos es gracias a mí”, dijo el piloto mexicano.

Las palabras de Checo Pérez

Previo al inicio de la nueva temporada de Fórmula 1, el piloto mexicano, Checo Pérez habló para los micrófonos de Fox Sports y mostró una postura contundente con su escudería Red Bull para el campeonato.

“Es importante siempre trabajar en equipo y obviamente si veo que no recibo el apoyo cuando lo necesito yo tampoco lo daré, eso es obvio, pero no espero nada de eso”, sentenció el piloto mexicano.

El piloto mexicano habló de lo compleja que será la temporada, con la presión de las otras escuderías y dijo que el trabajo en equipo será fundamental.

“Lo importante creo que lo tenemos muy claro, va a ser una temporada muy intensa, seguramente con seis autos peleando el campeonato, entonces va a ser muy importante trabajar como equipo en muchas carreras”, dijo Checo Pérez para Fox Sports en Bahrein.

"TENIENDO UN COMPAÑERO COMO MAX VAS IMPLEMENTANDO COSAS EN TU ESTILO DE MANEJO" 🤝



Checo Pérez habló sobre su relación con Verstappen. ¿Presión por la llegada de Ricciard?



"RED BULL PUEDE TENER AL PILOTO QUE QUIERA. NO ME CAMBIA NADA" 😎



La entrevista de @diegofmejia#F1xFSMX pic.twitter.com/9b1GJdInZY — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 28, 2023

¿Presión por Ricciardo en Red Bull?

“Estoy en Red Bull, es el mejor equipo de la Fórmula 1 y Red Bull puede tener al piloto que quiera, entonces no cambia nada”, dijo confiado el piloto mexicano. “Es un beneficio muy importante tener a Ricciardo apoyándonos en el simulador, en las carreras que vaya a estar aquí”.

Sobre su continuidad en la Fórmula 1

“Sin duda este año va a determinar muchas cosas, qué tan bueno sea, qué tantas ganas tenga de continuar en el deporte, sin duda que es un año crucial en mi carrera. Si no tienes el 100 por ciento de ganas de levantarte, de todos los días entrenar, cuidar lo que comes todo el año, todo lo que tienes que darle al deporte, si no tienes esa energía al 100 por ciento, yo no me veo estando aquí a un 90″, señaló Checo Pérez en entrevista.

La nueva temporada de la Formula 1 dará inicio el domingo 5 de marzo con el GP de Bahrein la escudería campeona Red Bull buscará defender su título de constructores e impulsar a sus pilotos, Checo Pérez y Max Verstappen a quedar en los primeros lugares de la campaña.