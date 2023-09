“Checo” Pérez SE AGRANDA y manda mensaje para el Gran Premio de México

A pesar de que Red Bull ya se proclamó campeón en el campeonato de constructores de la Fórmula Uno, para Sergio “Checo” Pérez llega la parte más importante de la temporada, ya que se presentan dos carreras en Estados Unidos y una en México.

Ahora, el mexicano tiene la presión de hacer un buen papel en sus próximas carreras restantes, sobretodo con el Gran Premio de casa en el Autódromo Hermanos Rodríguez. “Es una batalla agotadora cada año, con la carrera de casa y el GP de Austin apenas una semana antes. Hay muchas cosas que se me presentan durante esas carreras, pero tan pronto como baja la visera, mi atención se centra en la carrera”, declaró.

Su sueño como piloto

La ambición de cada piloto siempre depende del mismo y ahora “Checo” comparte cuales son los sueños que más desea antes de dejar la máxima categoría del automovilismo.

Antes que cualquier otra cosa, el tapatío tiene el sueño más grande que un piloto puede desear: Ser campeón de la Formula uno, pero también tiene la meta de ganar en el Gran Premio que funge como local, el Gran Premio de México.

Después de ser campeón del mundo, ese es mi mayor sueño: una victoria en México lo significa todo para mi

Dichos sueños, no llegarán sin el esfuerzo que demuestre el piloto de 33 años de edad y asegura que hará todo lo posible para ganar en México, sin depender de nadie más que de él, “Haré todo lo posible para ganar en México. ¿Le pediré a Verstappen que me deje ganar? No. De lo contrario, esa victoria no significaría nada para mi. quiero lograrla por mis propios méritos”, concluyó el mexicano.

“Checo” busca mantenerse en el segundo lugar del campeonato de pilotos, pero si vuelve a tener una carrera como la que tuvo en Japón puede poner en peligro ese lugar, ya que Lewis Hamilton le sigue el paso con 94 puntos de diferencia y si Pérez vuelve a abandonar las siguientes carreras, Hamilton podría superarlo.

El siguiente compromiso de la Fórmula Uno será en el Gran Premio de Qatar en el fin de semana del 6 al 8 de octubre, para que posteriormente sea el Gran Premio de Austin y llegar al Gran Premio de México.

