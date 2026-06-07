Checo Pérez recuerda el primer Mundial que vio y no tardó en emocionarse: “Teníamos muy buen equipo”

En medio de un fin de semana cargado con el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1 Sergio Checo Pérez tuvo un mano a mano con los periodistas en donde se sumó a la fiebre por la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

En dicha conversación con los comunicadores, el piloto mexicano se tomó un tiempo para recordar su primer acercamiento con el equipo nacional. Evidentemente fue un momento cargado con grandes recuerdos y por supuesto muchísima nostalgia.

“Pfff mi primer recuerdo de un Mundial… yo creo que en el 94, no 98, Francia, en la escuela. México, creo que llegaron al quinto partido. Teníamos muy buena Selección”, tiró el ex Red Bull.

De esta manera, Pérez revivió momentos memorables de un seleccionado que tuvo una performance interesante. Se debe recordar que en aquella edición de la justa orbital, el equipo nacional logró superar la Fase de Grupos, pero en la instancia de los Octavos de Final perdió ante su par de Alemania.

Checo: “Pfff mi primer recuerdo de un Mundial… yo creo que en el 94, no 98, Francia, en la escuela. México, creo que llegaron al quinto partido. Teníamos muy buena Selección”.



Checo cómo te explico 🥹 pic.twitter.com/gyl3PAMLV6 — Marie🌸 (@ma_fe79) June 6, 2026

¿En qué posición finalizó Checo Pérez el GP de Montecarlo?

El piloto de Cadillac no tuvo un buen resultado en una nueva prueba de la Fórmula 1. En esta competencia finalizó en la casilla 15 debido a una penalización otorgada por la FIA. Valtteri Bottas, entre tanto, tampoco logró marcar diferencias y se retiró durante el primer tramo de la carrera.

La concentración del nacido en Guadalajara continuará, ya que el próximo 14 de junio tendrá que disputar un nuevo reto en suelo español: el GP DE Barcelona-Cataluña.

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