¡ÚLTIMA HORA! Checo Pérez es sancionado y pierde su primer punto para Cadillac

El Gran Premio de Mónaco 2026 cumplió con su mística de impredecibilidad en una de las carreras más accidentadas de los últimos años. En medio de un auténtico escenario de supervivencia, el piloto mexicano Checo Pérez logró una remontada heroica para finalizar en la décima posición, entregándole así el primer punto de la temporada y de la historia a la escudería estadounidense Cadillac, pero lo pierde por una decisión de la FIA.

La hazaña del tapatío no había sido sencilla. Tras largar desde el fondo y superar un castigo de drive-through en los primeros giros, el mexicano supo esquivar el caos de una tarde marcada por múltiples banderas, un fuerte choque de Charles Leclerc y una bandera roja a diez vueltas del final. Aprovechando las sanciones de rivales como Nico Hülkenberg, Checo escaló hasta la zona de puntos en el relanzamiento definitivo.

Festejo de Checo Pérez bajo la lupa de la FIA

Sin embargo, la celebración en el garaje de Cadillac se fue a la basura. Los comisarios de la FIA confirmaron que la décima posición del mexicano no es válida y lo sancionan hasta el puesto15. El motivo se remonta a una polémica maniobra previa al inicio de la carrera, donde se captó a Checo cruzando la línea blanca de la salida de los boxes para adelantar autos y evitar hacer fila durante el protocolo de simulacros de salida (Practice Start). La resolución del panel de jueces se dictó tras las audiencias de esta tarde.

En la parte alta del clasificador, el joven maravilla de Mercedes, Kimi Antonelli, firmó un fin de semana perfecto al llevarse la victoria en las calles del Principado, seguido por un sólido Lewis Hamilton con el Ferrari en segundo puesto, mientras que el francés Isack Hadjar completó el podio logrando una destacada tercera posición para Red Bull.

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La gran historia sigue siendo el dominio absoluto del joven Andrea Kimi Antonelli, quien sumó su quinta victoria consecutiva y ya se escapa en la cima con 156 puntos. Detrás de él hubo movimientos importantes, principalmente con Lewis Hamilton (90) superando a George Russell (88) y a Charles Leclerc (75) en la tabla general gracias a su segundo podio consecutivo.

En lo que respecta al Campeonato de Constructores, Mercedes domina ampliamente con 244 puntos, seguido por Ferrari con 165 y en tercero McLaren con 118 unidades.

