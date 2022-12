¡Otra polémica! Asesor de Red Bull tunde a ‘Checo' Pérez

Sergio ‘Checo’ Pérez tiene contrato con Red Bull hasta el 2024. El piloto mexicano firmó su mejor año en la Formula 1 en el 2022, luego de terminar en la tercera posición del campeonato, tras caer ante Charles Leclerc en la última carrera del año.

El tapatío culminó con 305 unidades, solo tres detrás del monegasco. En el circuito de Abu Dhabi, ambos conductores buscaban el segundo sitio de la máxima categoría del automovilismo, el que terminara en mejor posición se lo llevaba, y fue el de Ferrari el que culminó en mejor posición para quedar con el lugar.

Marko Helmut volvió a arremeter contra ‘Checo’ Pérez

En una entrevista para el medio Auto Motor Und, el asesor número uno de la escudería Red Bull, Marko Helmut, volvió a llamar la atención de nuestro país, luego de arremeter contra ‘Checo’ Pérez.

“Max puede empujar el límite y tiene la confianza, es diferente a cuando cualquier otra persona empuja al límite. Nuestro coche está donde está Pérez, Pérez es muy buen piloto de Fórmula 1, pero no es un Verstappen”, aseguró.

Y agregó: “En el equipo, en el trabajo de pilotos, por supuesto que habrá uno que no pueda aceptar que simplemente no es tan bueno como el otro. En algún momento, tienes que reconocer que hay alguien que es especial y simplemente no es posible vencerlo. Es mi trabajo hacerles entender eso. ¿Eso es cruel? No me parece”.

El futuro de ‘Checo’ Pérez con Red Bull

Luego de su gran año con la escudería austriaca, Pérez renovó contrato con ellos hasta el 2024, lo que significa dos temporadas más con ellos, pero existe una cláusula en la que será evaluado durante el próximo año, y en caso de no llenar las expectativas podrían recindir el trato, y quedar fuera del equipo para la segunda campaña.

Mientras tanto, la Fórmula 1 arranca el próximo domingo 5 de marzo de 2023 con el Gran Premio de Bahrein; México volverá a recibir a la máxima categoría del automovilismo el 29 de octubre; y culminará en Abu Dhabi el 26 de noviembre.