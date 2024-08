¿Volverá Hugh Bird?: Checo Pérez responde si Richard Wood se quedará permanentemente

En el pasado Gran Premio de los Países Bajos, uno de los aspectos más evidentes respecto al piloto mexicano Checo Pérez fue lo cómodo que se sintió con Richard Wood como su ingeniero de carrera.

‘Woody’ se encuentra actualmente supliendo a Hugh Bird, el ingeniero de carrera oficial del tapatío, quien está por ser papá y se estará ausente durante varias carreras.

Massimo Pinca/REUTERS Checo Pérez llega al Gran Premio de Italia en Monza 2024.

El dilema aquí es que Bird ha cometido muchos errores en la estrategia del mexicano y se ha ganado la lluvia de críticas en varias carreras por parte de los aficionados de Checo Pérez. El más evidente ocurrió cuando le colocó neumáticos de lluvia con la pista seca en Silverstone, acabando con todas las posibilidades del mexicano.

Sin embargo, y a pesar de que Pérez está muy cómodo con ‘Woody’, quien oficialmente funge como su ingeniero de rendimiento, de momento explicó ex exclusiva para Azteca Deportes si el cambio será permanente, o Bird volverá tras finalizar su permiso por paternidad.

“Por ahora no está nada planeado. Hugh Bird está por ser papá entonces no ha venido a las carreras, no vendrá a las siguientes 2-3 carreras, y bueno a partir de ahí ver qué es lo que sigue”, señaló en entrevista.

¿Cómo llega Red Bull al Gran Premio de Italia?

Red Bull llega a Monza con la presión de que ambos pilotos sumen una buena cantidad de puntos para tratar de evitar que McLaren siga recortando la distancia en el campeonato de constructores, así como en el de pilotos, que pelean Lando Norris y Max Verstappen.

“No tenemos una mejora inmediata en estos momentos, pero espero que pronto. Creo que será un fin de semana diferente también, entonces a ver dónde podemos estar y a dónde podemos llegar”, dijo Checo respecto a lo que espera de la disputa en Monza.