Checo Pérez se sinceró sobre esto que dijeron de RedBull y las decisiones de Verstappen: “Finalmente cabr*n”

Checo Pérez está de vuelta y regresa a la Fórmula 1 con Cadillac. El mexicano estuvo un año fuera del Gran Circo, pero hace unos meses fue anunciado como el nuevo piloto de la escudería estadounidense. Uno de los principales críticos de Sergio Pérez fue el ex piloto colombiano Juan Pablo Montoya, quien reconoció los beneficios que Red Bull tiene con Max Verstappen. El mexicano no se quiso guardar nada y le mandó un mensaje que el cafetalero leyó en dicha entrevista.

“Recibí un mensaje de Checo como a las dos de la mañana. Me dijo: ‘Finalmente, cabrón’”, señaló Montoya para el podcast MontoyAS. Pérez tendrá un grandioso equipo en Cadillac, desde ingenieros y directivos de enorme trayectoria en la Fórmula 1. El tapatío fue duramente criticado mientras militó su último año en Red Bull y se le acusaba de que los resultados que no se daban en el equipo era por su culpa y, para muchos, Max Verstappen tenía que hacer todo.

Sergio Pérez Max Verstappen reconoció la trayectoria de Checo Pérez, quien tiene ventaja al haber estado en equipos diferentes

En Red Bull quien hacer un equipo más competitivo

En una entrevista en la cadena inglesa Sky Sports F1 Lawrence Barreto, analista de la F1, aseguró que “todo lo que escuchamos fuera de Red Bull es que van a alejar ese auto un poco más de Max y tratar de equilibrarlo un poco más”. Sin duda, Montoya no se quiso quedar callado y dio su opinión. Al final terminó beneficiando a Checo Pérez y por eso le mandó el mensaje antes mencionado.

“¿De verdad van a hacer eso? La línea base probablemente irá en esa dirección, pero una vez que Max lo conduzca y diga: ‘no me gusta, tiene que ir por este lado’, ahí es donde el equipo tendrá que tomar una decisión”, dijo el colombiano.

Checo Pérez debuta con Cadillac en la Fórmula 1 hasta el próximo año. Su compañero de equipo será el también experimentado Valtteri Bottas. Ambos han declarado que no hay un piloto principal y solamente están enfocados en hacer su mejor trabajo: Hacer que la nueva escudería de la F1 pueda conseguir puntos de inmediato.