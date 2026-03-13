De Alpine a Mercedes: Franco Colapinto y Pierre Gasly se acercan a otra escudería de la F1

Mientras que un equipo de la Fórmula 1 pierde millones, hay otros que buscan crecer para esta temporada 2026. Uno de los casos más destacados es el de Alpine, que tuvo a Pierre Gasly terminando P7 en la clasificación del Sprint de China. Mercedes lideró la prueba y ahora tanto el piloto francés como Franco Colapinto están ligados a esta escudería.

Al contrario de Aston Martin, cuyos pilotos corren riesgos físicos por las vibraciones del monoplaza, Alpine parece estar mejorando. Quizás a raíz de todo esto, Mercedes puso sus ojos en el equipo francés para comprar una parte de las acciones. Así, tanto el piloto de Francia como el de Argentina estarían ligados a la escudería alemana.

Flavio Briatore le dio la oportunidad a Franco Colapinto de ser el piloto titular de Alpine en la F1|@briatoreflavio

Flavio Briatore confirma el interés de Mercedes Benz por Alpine

“Es una negociación con Mercedes. En este momento tenemos tres o cuatro compradores potenciales”, explicó Flavio Briatore. No obstante, luego descartó que sea una venta directa o que tenga impactos mayores: “No se olviden que estamos hablando de las acciones de 'Otro', nada que ver con Alpine”. Es decir, los pilotos no pasarían a Mercedes.

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Al margen del deseo de muchos fanáticos de la Fórmula 1 de Latinoamérica de ver a Colapinto representando a una escudería que logre mejores resultados, lo cierto es que ni él ni Gasly pasarían a Mercedes en caso de que se dé este acuerdo. Sin embargo, no se descarta que haya ciertas publicidades y acuerdos que mejoren a los monoplazas de Alpine.

|REUTERS

Según Olé, la operación sería por el 24% de la estructura de Alpine, un porcentaje que posee el fondo de Estados Unidos, 'Otro', y que está en venta. La escudería francesa conservaría el 75% de la participación y el control del equipo.

Alpine y Mercedes ya están ligados en la temporada 2026 de la F1

Mercedes Benz provee los motores para Alpine y están ligados en esta temporada 2026 de la F1. De todos modos, cabe destacar que los resultados de Colapinto y Gasly difieren mucho de los de George Russell y Kimi Antonelli, los pilotos de la escudería Mercedes.

|X: Mercedes

En las clasificaciones del Sprint para el Gran Premio de China, los dos carros de Mercedes quedaron en las primeras dos posiciones, siendo el británico el que ocupó la Pole Position y el italiano quedando en segundo lugar. En tanto, Gasly terminó 7º y Colapinto, muy lejos de su compañero de equipo, acabó 16º.

