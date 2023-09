¿Cómo afectan a Checo Pérez los puntos de penalización que sufrió en Japón?

El Gran Premio de Japón fue desastroso para Checo Pérez. El mexicano no finalizó la carrera debido a varios errores importantes que cometió en el inicio.

Había sido un fin de semana complicado para el mexicano, que tuvo problemas con su auto desde la etapa de prácticas, sin embargo, partía desde la quinta posición. Este puesto por lo menos le permitía competir e intentar subir al podio.

No obstante todo se desmoronó desde la arrancada, cuando Lewis Hamilton y Carlos Sainz le hicieron “sandwich” y su auto sufrió daños. “Tuve una salida horrible, básicamente al entrar en la curva uno, solo era un pasajero. Tenía a Sainz a mi derecha, a Lewis a mi izquierda, y simplemente quitaron todo el ‘endplate’ del alerón delantero. Es realmente difícil juzgar, pero tan pronto como entré en la curva dos no tenía la parte delantera. Cambiamos el alerón delantero y todavía no tenía la parte delantera, así que creo que hubo más daños en el coche”, explicó tras la carrera.

La mala tarde no se detiene ahí para el piloto de Guadalajara, pues obtuvo cuatro puntos de penalización: una por adelantar de forma ilegal bajo coche de seguridad a dos autos, y otros dos por su choque con Kevin Magnussen. Con esto, Pérez tendrá que encarar las seis últimas carreras con un total de siete puntos de penalización.

¿Qué pasa si es penalizado nuevamente?

Si Checo es sancionado con otros cinco puntos, entonces se perdería una carrera como consecuencia, lo que a estas alturas sería catastrófico, tomando en cuenta que no sumó puntos en Japón y Lewis Hamilton se le ha acercado a 30 puntos en el campeonato de pilotos.

Pérez tendrá que estar muy concentrado en este cierre de temporada, para asegurar el subcampeonato individual tanto por su nivel de manejo, como por su conducta sobre la pista.