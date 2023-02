Red Bull ya tendría el reemplazo de Checo Pérez para el 2024

Checo Pérez llegó a Red Bull para sumar. La campaña pasada se quedó a nada de conseguir el 1-2 con la escudería austriaca, pues pelearon hasta el final de la Temporada 2022 siendo, una vez más, pieza clave para que Max Vestappen lograra el campeonato de la Formula 1, por segundo año al hilo.

Durante el año pasado, el tapatío logró subirse a lo más alto del podio en dos ocasiones: la primera en el GP de Mónaco, y la segunda en Singapur; además de que siete veces culminó en el segundo sitio; y un par más terminó en tercero, una de ellas en nuestro país y la otra en Abu Dabi, donde de haber logrado el segundo lugar, por arriba de Charles Leclerc, hubiera terminado como dos del campeonato de pilotos.

Red Bull ya tendría el reemplazo de Checo Pérez para la Temporada 2024

Aunque el piloto mexicano tiene contrato durante esta campaña y la que sigue, la de 2024, existen unas cláusulas, por las que la salida de Pérez de Red Bull no afectarían económicamente a la escudería campeona del mundo.

De acuerdo a Andrew Shovlin, director de ingenieria en pista de Mercedes mencionó que hay un piloto que podría llegar al segundo asiento de los austriacos.

“Puede que nos arrepintamos de haberle dejado marchar. No me sorprendería verle pronto en el equipo oficial de Red Bull. No me soprenderpia en absoluto que eso ocurriera en los próximo doce meses más o menos”, aseguró Shovlin.

¿Cuándo inicia la Temporada 2024 de la Formula 1?

De aquí a que pase esto, Pérez está listo para el inicio de una nueva campaña con Red Bull, la cual dará inicio el próximo 5 de marzo de 2023 con el Gran Premio de Baréin, temporada en la que Checo buscará hacer historia y consiguier el título de la Formula 1, o por lo menos, mejorar el tercer sitio logrado del año pasado.