Aseguran que RedBull le puso ultimátum a Checo Pérez y dan a conocer a su reemplazo

No hay tan buenas noticias para ‘Checo’ Pérez en RedBull. El piloto mexicano, a pesar de ser segundo lugar en el Campeonato de Pilotos, no ha tenido la campaña que hubiera querido él y la escudería, pues se ha quedado fuera del podio en varias carreras.

El tapatío se ha metido entre los tres mejores en ocho en los 17 Grandes Premios que se han corrido, entre ellos tiene dos ganados, en Arabia y en Azerbayán; para así sumar 224 puntos, y estar en solo detrás de Max Verstappen, su coequipero, que ya ganó el título por tercer año consecutivo.

R7 vs GAM | Worlds 2023 | Día 4 Partida 1

Te puede interesar: Hubert Hurkacz es el nuevo campeón del Masters 1000 de Shanghái

RedBull le habría puesto un ultimátum a Checo Pérez

De acuerdo con el medio brasileño O Globo, la escuerdía austriaca le habría puesto un ultimátum a ‘Checo’ Pérez, de tener que quedarse con el segundo sitio del Campeonato de Pilotos, y aunque Lewis Hamilton aún está a 30 puntos, cualquier cosa podría pasar, pues restan cinco Grandes Premios en la Temporada 2023.

De hecho, RedBull ya tendría el reemplazo de Pérez, pues Daniel Ricciardo volvió al equipo, y aunque está de tercer piloto, busca un sitio en el equipo para el próximo año. A esto se combina que el australiano estaba en Alpha Tauri, filial de los de la bebida energética, pero su lesión dejó Liam Lawson, que ha tenido grandes actuaciones, y podrían dejarlo para fogearlo.

Te puede interesar: ¿Qué es la campaña #Racepect que lanzó el GP de México?

Con esto, Checo no tendría asegurado su lugar en el 2024, que a pesar de tener contrato durante el próximo año, podría ser relegado y no habría equipo a donde llegar, pues la parrilla de conductores está llena, solo queda un espacio en Williams, pues Logan Sargent es el único que no ha sido confirmado para el siguiente año.