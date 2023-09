‘Chelito’ Delgado señala una de las causas de la crisis de Cruz Azul

En medio de un torneo para el olvido del conjunto celeste, uno de sus últimos referentes como César ‘El Chelito’ Delgado señala una de las principales causas de la crisis de Cruz Azul en este Apertura 2023.

La Máquina se encuentra hundida en el penúltimo lugar de la tabla con apenas cinco puntos registrados en nueve jornadas, producto de un sólo triunfo, dos empates y seis derrotas, en un certamen en el que además destituyeron a Ricardo Ferretti por un pésimo arranque.

Ni siquiera con la salida del ‘Tuca’ y el nombramiento de Joaquín Moreno como el relevo se ha tenido la respuesta esperada, por lo que en entrevista exclusiva con Azteca Deportes el ‘Chelito’ analizó los motivos de este delicado momento para la institución cementera.

“Cuando no se consiguen los resultados enseguida sacan al entrenador, eso también es difícil para un plantel que cada 3 o 4 partidos les estén cambiando un técnico, porque no sabes para dónde ir o no encuentras la forma que el DT te pide para poder afianzar una estructura táctica”, explicó el ex futbolista argentino.

El gran paso de Delgado por Cruz Azul

César Delgado pasó de 2003 a 2007 por la Máquina, por lo que conoce a la perfección las exigencias que se tienen en el club,

“Es una situación complicada para la institución porque es un equipo grande donde siempre se tiene que ser protagonista, a uno lo pone triste sabiendo que hay excelentes futbolistas”, declaró uno de los últimos ídolos para la afición cementera.

Sin embargo, el ‘Chelito’ reconoce que actualmente no hay ningún estilo de juego definido, ni un proyecto que por el momento ilusione a sus seguidores.

En el plano personal, el ex futbolista se encuentra en Argentina disfrutando otra faceta de su vida fuera de las canchas, sin olvidar todos los buenos momentos que pasó por el futbol mexicano.

“Me llena de orgullo que se sigan llevando playeras con la 19 del ‘Chelito’, vestir esos colores fue maravilloso, los años que estuve en el club lo disfruté, así que cada vez que me toca visitar México me hacen sentir su cariño”, dijo.