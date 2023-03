Chelsea vs Borussia Dortmund alineaciones confirmadas

Chelsea logró una victoria fundamental el fin de semana ante Leeds United para encarar de mejor forma la vuelta de los Octavos de Final ante Borussia Dortmund en el Stamford Bridge, el equipo de la Bundesliga ganó 1-0 en la ida y cuenta con una de las rachas más sobresalientes del mundo en los que va del 2023.

Borussia Dortmund es el equipo más en forma de Europa, el equipo de Edin Terzic han ganado ‘todos’ los partidos que ha jugado en el 2023. Además se mantiene a la caza de la Bundesliga donde iguala en puntos con el Bayern Múnich con 49 puntos.

Alineaciones del Chelsea vs Borussia Dortmund

Chelsea

Borussia Dortmund

Declaraciones previas | Chelsea vs Borussia Dortmund

COBERTURA CHELSEA VS BORUSSIA EN VIVO AQUÍ

“El Chelsea es un equipo al que le gusta atacar, tener la pelota, dominar el balón… Ese es el fútbol que me gusta jugar. Me siento muy libre aquí y me gusta. Me encanta”, dijo Joao Félix sobre su llegada al Chelsea en invierno”, declaró Joao Félix ante los medios de comunicación en referencia a su pasado con el Atlético de Madrid.

Por su parte el técnico del Borussia Dortmund, Edin Terzic argumentó que la racha actual que mantiene el equipo debe confirmarse con resultados importantes en escenarios.

“Ni a mí ni al equipo nos pagan por soñar, sólo por trabajar duro y ser diligentes. Sabemos qué cuestiones de fondo nos han llevado a esta situación. No hay que parar”, dijo el DT.