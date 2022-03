‘Chepo’ empatiza con ‘Tata’ a 3 años de su llegada a Selección

Tres años han pasado desde que Gerardo Martino debutó como director técnico de la Selección Mexicana de futbol. Lo hizo el 22 de marzo del 2019, con triunfo 3-1 sobre el combinado de Chile. Con el paso del tiempo, las victorias se han vuelto menos comunes en la gestión del ‘Tata’ y, por ende, las críticas se han multiplicado. Entre 2010 y 2013, José Manuel de la Torre atravesó un proceso similar y, desde la experiencia, el ‘Chepo’ comparte –en exclusiva con Azteca Deportes - cómo se vive cuando se está sentado en el banquillo más codiciado de este país.

P- ¿Cómo lidian los entrenadores con la presión mediática?

R- “Es muy fácil hablar y podemos decir cualquier cantidad de cosas, pero cuando tú eres el responsable, cuando tú eres el que investiga, el que está metido en el trabajo y sabes qué es lo que está pasando, entonces tomas las decisiones y no siempre tienes que darles razonamientos o explicaciones a todos. Eso es para tu grupo, las cosas internas se manejan en casa”.

¿Cuánto podemos exigirle a la Selección Mexicana?| El Dictado

P- ¿Pesa la exigencia de la afición mexicana?

R- “Va a ser siempre así, la gente quiere que gane su equipo y, aparte de jugar bien, es el resultado. A veces, no va a ser un partido espectacular o bonito, lo bonito no siempre va con lo eficiente. En estos casos, cuando necesitas el resultado, saca el resultado y eso te va a poner en una posición en la cual puedas jugar bonito después. Hay que ser como los boxeadores: fajarse contra las cuerdas y la gente va a querer que sea diferente, pero hay veces que no se puede, los rivales cuentan y cuentan mucho”.

P- ¿Varía la presión según el partido o es siempre la misma?

R- “Todos los partidos los vives con mucha presión. Desde luego que hay una fusión de lo que representa, no es lo mismo un partido de preparación -porque nunca hay amistosos-, a uno que es de eliminatoria o competencia. Ahí es donde tienes que conseguir resultados y sacar la mejor cara de la Selección“.

Te puede interesar: A 3 años del debut del ‘Tata’ Martino con la Selección Mexicana

P- ¿Por qué se le respeta el lugar a los que tienen amplia trayectoria en Selección aunque haya otros jugadores en mejor momento?

R- “Hay jugadores que pueden estar en muy buen momento, pero no tienen la presencia o la personalidad todavía. Antes, para estar en Selección, si no tenías 60 u 80 partidos completos siendo titular en tu equipo, no llegabas a Selección. Ahora hay jugadores que no tienen ni siquiera 18 partidos completos y llegan a Selección Nacional. Hay veces que no estás en tu mejor nivel, pero sigues siendo jugador de Selección y hay otros que, por más que hagan, les pesa estar ahí. Por eso están los Hugo Sánchez y los Rafa Márquez, que, aunque no estén en su mejor nivel, van a estar en la Selección Mexicana; se necesitan por su personalidad y su presencia”.

P- ¿Como se vive el duelo contra Estados Unidos?

R- “La presión de una eliminatoria es diferente y ese sabor de jugar ante Estados Unidos sí es diferente, es como un clásico, como los clásicos que se jugaban en nuestro futbol: América vs Pumas, Chivas vs Atlas, Chivas vs América, el clásico del norte… Tiene un sabor diferente”.

Te puede interesar: “El otro partido” jugadores que se pelean las dos selecciones

P- ¿Cómo ves a la Selección Azteca en esta eliminatoria?

R- “Con grandes posibilidades. Se ha complicado poquito por los resultados, pero creo que, con los resultados que saquen en estas últimas fechas, se va a lograr la clasificación (a la Copa del Mundo de Qatar 2022)”.