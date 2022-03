“El otro partido” jugadores que se pelean las dos selecciones

Hay “otro partido” que vienen disputando la Selección Azteca y Estados Unidos desde hace varios años. Fuera del campo hay un gran número de futbolistas jóvenes México-americanos que se están peleando ambas selecciones. Algunos de estos jugadores se decantan por la Selección Azteca por cumplir un sueño, un legado familiar. Este es el caso de Jonathan Gómez, que hoy milita en la Real Sociedad, y mantiene contacto con el “Tata” Martino, pero al final la decisión no es fácil de tomar.

“He tenido contacto con “Tata” Martino y en esas estoy, todavía no me decido entre Estados Unidos y México, todos me han dicho que es una decisión muy importante entonces tengo que tomarme mi tiempo y sé que la decisión vendrá pronto”, comenta el futbolista que es dirigido por Xabi Alonso en España.

Pero también está la contra parte, otros futbolistas se han decantado por el combinado de las barras y las estrellas gracias a las oportunidades que les brindan o a las pocas que tienen en México. Otro factor es haber nacido en Estados Unidos, motivo por el cual llegan a sentirse más identificados con los colores estadounidenses.

Actualmente 20 de los 28 equipos en la MLS cuentan con sangre mexicana. El LAFC es uno de los equipos que tiene un gran “cantera” de futbolistas aztecas.

“En la MLS hay varios equipos que dan muchas oportunidades a los jóvenes para que tomen el siguiente paso, que es ir a Europa. La MLS les da confianza para seguir adelante, para que vean que si hay otro paso más para dar”, afirma Erick Dueñas, futbolista del LAFC que comanda Carlos Vela.

La búsqueda de futbolistas nacidos en Estados Unidos que pueden jugar por la Selección de México se mantiene como una constante. De cara a los siguientes mundiales y magno eventos, la Selección mexicana está en el deber de tener jugadores con proyección al más alto nivel.