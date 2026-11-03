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Chicago Bears vs Seattle Seahawks: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY lunes 2 de noviembre; partido de Monday Night Football de la semana 8 de la NFL

Duelo de alta expectativa entre dos equipos con récord positivo, los Bears quieren dar la campana de la semana cuando visiten la cancha del campeón.

Seattle Chicago NFL

Escrito por: Erick De la Rosa

Toda a emoción de la NFL continúa este lunes 2 de noviembre de 2026 con el enfrentamiento entre los Chicago Bears y los Seattle Seahawks, dos equipos que buscan sumar una victoria importante en la temporada regular. El Monday Night Football promete una noche de intensidad, jugadas decisivas y emociones hasta el último cuarto.

Sigue EN VIVO y GRATIS el resultado de Chicago Bears vs Seattle Seahawks a través de nuestro minuto a minuto, donde encontrarás el marcador actualizado, touchdowns, estadísticas, mejores jugadas y todos los detalles del partido. No te pierdas lo que suceda en este enfrentamiento que cierra la actividad de la jornada de la NFL.

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¿A qué hora empieza Chicago Bears vs Seattle Seahawks HOY y dónde se juega el Monday Night Football?

El encuentro comenzará a las 19:15 horas, tiempo del centro de México, en el Lumen Field de Seattle, estadio que será escenario del cierre de la Semana 8 de la NFL 2026. Los Bears llegan con récord de 5-2, mientras que los Seahawks registran cuatro victorias y tres derrotas.

¿Por qué el duelo entre Caleb Williams y Sam Darnold puede definir el Monday Night Football?

El enfrentamiento presenta un contraste interesante: Chicago llega con una de las ofensivas terrestres más productivas de la temporada, mientras que Seattle destaca por su capacidad para limitar las yardas de sus rivales. La actuación de Caleb Williams y Sam Darnold será determinante, especialmente en terceras oportunidades y situaciones de zona roja.

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Chicago Bears (Pertenece a NFL) Seattle Seahawks (Pertenece a NFL)

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