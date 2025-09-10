19 años de carrera para Chicharito Hernández ¿que sigue?

El 9 de septiembre de 2006, el Estadio Jalisco fue testigo del nacimiento de una leyenda del futbol mexicano. Ese día, Javier “Chicharito” Hernández debutó en la primera división con las Chivas del Guadalajara, entrando de cambio por el ícono rojiblanco Omar Bravo.

Con apenas 18 años, Hernández mostró su instinto goleador al hacer un recorte magistral en el área de Necaxa para marcar su primer gol como profesional. Aquellos minutos en el Apertura 2006 fueron el inicio de una carrera brillante, que culminó semanas después con el título de liga conquistado por Chivas en la cancha del Nemesio Diez de Toluca.

Chicharito llegó a la élite del futbol

Aunque su debut fue prometedor, no fue hasta años después que Chicharito consolidó su nombre en la élite del futbol. En 2010, tras convertirse en campeón de goleo con el Rebaño Sagrado, dio el salto al Manchester United, donde se convirtió en un referente.

Con los Red Devils, Hernández anotó 59 goles, el mayor registro de su carrera en un solo club. Su paso por Europa también incluyó clubes de prestigio como Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham y Sevilla, además de una destacada etapa en LA Galaxy. En la Selección Mexicana , Chicharito hizo historia al convertirse en el máximo goleador con 52 tantos, incluyendo 4 goles en Copas del Mundo, empatando con Luis Hernández como el mexicano más efectivo en esta competencia.

La actualidad de Hernández en Chivas

A sus 37 años, Chicharito vive la recta final de su carrera. Su regreso a Chivas en 2024 ha estado marcado por las lesiones, limitándolo a solo 3 goles en dos años. Con 696 partidos como profesional y 261 anotaciones, su legado es innegable. Sin embargo, con su contrato a punto de expirar en diciembre y sin charlas de renovación con la directiva rojiblanca, el futuro de Hernández es incierto. Lo que no está en duda es su lugar como uno de los mejores delanteros en la historia de México.

