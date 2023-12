Chicharito escoge entre América y Atlas

Javier Hernández es una leyenda del futbol mexicano, ya que es el jugador con más goles en la selección absoluta de México y pasó por grandes equipos europeos.

Chicharito, ha dicho en varias ocasiones que las Chivas es el ‘equipo de sus amores’ por lo que parece imposible que puede jugar con el América y Atlas, dos de las rivalidades más grandes de los Rojiblancos.

¿A qué equipo prefiere Chicharito para jugar entre América y Atlas?

En una entrevista, el mexicano fue cuestionado sobre que indumentaria escogería para portar sus colores si este caso se llegase a dar, algo que Javier respondió con sinceridad.

En un multiverso donde me pudrías dar a escoger, sería el América. Al Atlas no iría, yo no haría lo que hizo Omar Bravo

El Atlas es un equipo, también de Jalisco, por lo que su rivalidad es bastante fuerte, y ambos equipos, Atlas y Chivas, protagonizan el Clásico más longevo de todo el futbol mexicano.

Actualmente el jugador se encuentra sin equipo, ya que acabó su contrato con el LA Galaxy y tiene una lesión que lo ha dejado sin jugar por más de cuatro meses, sin embargo, de acuerdo al propio canterano de Chivas, tiene ofertas de Arabia Saudita, Estados Unidos y México.

En un escenario ideal, Hernández no descarta la posibilidad de retirarse en el club que le dio la oportunidad para catapultarse al Viejo Continente, pero sabe que para eso deben de pasar varias cosas y aún no hay acercamiento, “La historia más romántica es que me retire en Chivas. Nunca he estado cerrado pero se deben de dar varias cosas”, afirmó.

