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"Chicharito" y varios futbolistas que NO fueron convocados con la Selección Azteca Mayor o Sub-24 | FOTOS
Te presentamos algunos importantes futbolistas que no fueron convocados con la Selección Mexicana, para los p´roximos encuentros, antes de la Copa Oro y los Juegos Olímpicos.
Alejandro Gómez, en la mira de Tigres
Conoce algunos futbolistas que no fueron convocados para la Selección Azteca, ni con la Mayor ni la Sub-24. Ambas selecciones tendrán algunos juegos previos a la Copa Oro y Juegos Olímpicos y parece que los que no estén en alguna de las dos listas, no llegarán a los torneos.
Porteros:
Carlos Acevedo: Santos Laguna
Hugo González: Rayados de Monterrey
Jesús Corona: Cruz Azul
Defensas:
Miguel Layún: Rayados de Monterrey
Fernando Navarro: León (lesión)
Alejandro Gómez: Boavista de Porugal
Antonio Briseño: Chivas de Guadalajara
Mediocampistas:
Eugenio Pizzuto: Lile de Francia
Santiago Naveda: Club América
Ángel Márquez: Atlas de Guadalajara
Alfonso González: Rayados de Monterrey
Atacantes:
Carlos Vela: LAFC
Javier “Chicharito” Hernández: Los Angeles Galaxy
Santiago Muñoz: Santos Laguna
Roberto de la Rosa: Pachuca
Javier Aquino: Tigres
Mauro Lainez: Club América
Santiago Giménez: Cruz Azul
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