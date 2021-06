“Chicharito” y varios futbolistas que NO fueron convocados con la Selección Azteca Mayor o Sub-24 | FOTOS

Te presentamos algunos importantes futbolistas que no fueron convocados con la Selección Mexicana, para los p´roximos encuentros, antes de la Copa Oro y los Juegos Olímpicos.

Conoce algunos futbolistas que no fueron convocados para la Selección Azteca, ni con la Mayor ni la Sub-24. Ambas selecciones tendrán algunos juegos previos a la Copa Oro y Juegos Olímpicos y parece que los que no estén en alguna de las dos listas, no llegarán a los torneos.

Porteros:

Carlos Acevedo: Santos Laguna

Hugo González: Rayados de Monterrey

Jesús Corona: Cruz Azul

Defensas:

Miguel Layún: Rayados de Monterrey

Fernando Navarro: León (lesión)

Alejandro Gómez: Boavista de Porugal

Antonio Briseño: Chivas de Guadalajara

Mediocampistas:

Eugenio Pizzuto: Lile de Francia

Santiago Naveda: Club América

Ángel Márquez: Atlas de Guadalajara

Alfonso González: Rayados de Monterrey

Atacantes:

Carlos Vela: LAFC

Javier “Chicharito” Hernández: Los Angeles Galaxy

Santiago Muñoz: Santos Laguna

Roberto de la Rosa: Pachuca

Javier Aquino: Tigres

Mauro Lainez: Club América

Santiago Giménez: Cruz Azul

Te recomendamos: 10 futbolistas mexicanos que ya están para jugar en Europa | FOTOS