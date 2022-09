Javier ‘Chicharito’ Hérnandez aclara cuál será su futuro

Javier ‘Chicharito’ Hernández vive un gran temporada con el LA Galaxy en la MLS, el delantero lleva 17 goles en la temporada, es el tercero en la lucha por el campeonato de anotaciones en esta competencia, luego de un doblete la semana pasada ante el San José Earthquakes.

Los delanteros que prefiere ‘Tata’ Martino por encima de Chicharito

Su buen paso ha hecho que su permanecía en Los Angeles se alargue un poco más, en día de medios reveló que gracias a su desempeño su contrato se ha renovado, por lo menos hasta el 2023.

“Cuando alcanzo los 11 goles y juego el 60 por ciento de los minutos, automáticamente se renueva mi contrato.”

El mensaje de Chicharito a la Selección Mexicana

Javier es el máximo anotador de la Selección Mexicana y aun así desde el 2019 no es convocado por el técnico Gerardo Martino, se le cuestionó a Hernández Balcázar y fue muy escéptico con su respuesta, sin embargo dejó claro que le desea lo mejor a los jugadores que vayan al Mundial de Qatar 2022.

“Si se me llega a tomar en cuenta en la selección podré hablar de la Selección Mexicana, lo único que puedo decir es mandarle todas las buenas vibras y que puedan llegar a lo más alto, yo soy de los primeros en creer que uno no se puede poner limitantes.

“La claridad siempre ha estado ahí si yo me quisiera retirar de la Selección Mexicana ya me hubiera retirado y no lo he hecho”, aseguró el ariete mexicano.

Los números del Chicharito Hernández con el LA Galaxy este 2022

El atacante con pasado en el Manchester United, Real Madrid, Chivas, entre otros grandes equipos del futbol europeo, registra la que es su mejor campaña en la MLS, pues esos 17 tantos, iguala lo que consiguió la campaña pasada, pero además tiene un tanto mas, que consiguió en torneo de Copa de los Estados Unidos.

En total, el ariete de los angelinos suma 33 duelos disputados durante este 2022, lo que lo tiene con un promedio de 0.55 goles por encuentro, lo que lo pone encima de cualquiera de los delanteros de la Selección Mexicana. Funes Mori tiene ocho en 18 partidos para una media de 0.44; Martín tiene 0.39; el ‘Chaquito’ suma 0.38; y el Lobo Mexicano esta con 0.17.