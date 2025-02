El gesto del Chicharito que hizo EXPLOTAR a la afición de Chivas

Las Chivas perdieron 3-1 contra el Atlético San Luis, uno de los peores equipos del Clausura 2025. De hecho, eran seis partidos de los potosinos con derrotas consecutivas, por lo que el descalabro del Rebaño Sagrado le cayó muy mal a la afición de los tapatíos.

El descuento para Guadalajara fue obra de Javier Hernández. Con este tanto Chicharito llegó a tres anotaciones con el club, desde su llegada, hace poco más de un año. El primero fue en el Clausura 2024 contra el Puebla; el segundo lo anotó en la Concachampions hace unas semanas, y el de este encuentro.

La afición de Chivas EXPLOTA contra Chicharito tras su gol ante el Atlético San Luis

Tras la anotación, Chicharito se llevó los reflectores por el festejo, pues hizo el gesto de silencio, con dedo sobre los labios, como pidiendo que se callarán. Esto de inmediato hizo explotar a los aficionados de las Chivas, pidiendo que se ubicara y haciendo alusión que el presente del equipo no le interesa.

“Se nota lo desubicado que anda, le vale ma... que último lugar de la Tabla nos golee, él ya metió su golecito después de un año”, se puede leer entre los comentarios que los seguidores del Rebaño Sagrado que no están nada contentos con lo que ha sucedido con el jugador en poco más de un año.

El complicado calendario de las Chivas lo que resta del Clausura 2025

Por si fuera poco, a las Chivas les viene un complicado calendario lo resta del certamen. Actualmente se encuentran en la décima posición de la Tabla General, lo que los tendría en este momento dentro del Play-In, pero vienen partidos complicados para ellos. Primero será Pumas, en Ciudad Universitaria, y luego vienen tres Clásicos Nacionales, entre Liga y Concachampions.

Pumas vs Chivas | sábado 1 de marzo

Chivas vs América | miércoles 5 e marzo | Concachampions

Chivas vs América | sábado 8 de marzo

América vs Chivas | miércoles 12 de marzo | Concachampions

FC Juárez vs Chivas | sábado 15 de marzo

Chivas vs Cruz Azul | sábado 29 de marzo

Monterrey vs Chivas | sábado 5 de abril

Mazatlán vs Chivas | viernes 11 de abril

Chivas vs Puebla | martes 15 de abril

Atlas vs Chivas | sábado 19 de abril