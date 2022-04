“Chicharito” Hernández le responde a Gerardo el “Tata” Martino

El delantero mexicano Javier “Chicharito” Hernández se pronunció sobre su ausencia en las convocatorias de la Selección Mexicana y destacó que va a seguir dándolo todo en el campo ya que está enfocado al “cien por cien” en su temporada con Los Ángeles Galaxy y es lo único que tiene en su control.

“En el tema de la selección como siempre lo he dicho yo como un jugador más elegible trataré de hacerlo de la mejor manera en el club y en mi institución como siempre me lo han enseñado mi padre y mi abuelo que fue mira hijo y mira nieto si quieres llegar algún día a la selección tienes que ser uno de los mejores jugadores de tu país”, declaró Hernández.

El tres veces mundialista con México dejó claro que va a seguir dando de su parte y trabajando para el proyecto del Galaxy: “Créeme que mi cabeza está 100% en este proyecto y obviamente si llega algún llamado pues bienvenido sea, siempre lo he dicho si yo no quisiera estar en la selección yo ya me habría retirado”, añadió.



“Me siento muy pleno. Eso no significa que no me enoje, que no extrañe a mis hijos. Tienes que vivir momentos incómodos, a veces no duelen, a veces son dolorosos, pero estoy pleno. Puedes estar enojado y sentirte pleno. Esa plenitud me la he dado yo con puro enfoque de que vengo a amarme”, finalizó.

Gerardo Martino explica la ausencia de Chicharito en la Selección

“Me he inclinado por otros futbolistas, pero yo en ningún caso hay algún análisis de la carrera del presente de Javier que yo desconozca, simplemente he optado por llamar a otros”, dijo en entrevista con Carlos Guerrero y David Medrano para TV Azteca Deportes.

