La más grande preocupación de Gerardo Martino de cara al Mundial

México avanzó al Mundial de Qatar 2022 como segundo lugar del Octagonal de la Concacaf. Pero Gerardo Martino, entrenador de la Selección Azteca, no pretende “tapar el sol con un dedo”. En entrevista para Azteca Deportes, reconoció que es de carácter urgente que el equipo juegue mejor al futbol.

“Nivel de juego. Eso es lo más importante para poder recuperar. Yo decía hace un rato que nosotros no hemos jugado bien la mayor parte de la eliminatoria, pero nunca alteramos nuestra idea de juego, lo que pasa es que no pudimos lucirla, no tuvimos frescura”, subrayó el estratega argentino.

El timonel resalta que el estilo de juego de los rivales ha dificultado la calidad de juego de México, pero de cara al Mundial, asegura que la principal tarea es volver a adquirir aquellas formas.

“Uno puede querer circular desde el inicio, y ya es un problema, uno puede intentar buscar la espalda de los rivales con un equipo replegado, nosotros somos una selección que llega muchísimo por los costados, todo eso lo hemos perdido, y todo eso es lo que tenemos que recuperar.”

Sobre el calendario de México previo al Mundial de Qatar 2022

Para Gerardo Martino el calendario de la Selección Mexicana previo al Mundial de Qatar 2022 no es el ideal pero tampoco lo deja insatisfecho, aunque reconoce que algunos de los partidos que se tienen programados no ayudarán demasiado en la preparación.

“En algunos casos (nuestro calendario es) conveniente, si tenemos en cuenta los rivales que tenemos en la Copa del Mundo, pero (tenemos) otros que no son necesarios porque no tenemos las mismas características de rivales en el Mundial, aunque también hay que entender la situación de que los partidos a veces se tienen que cerrar con el riesgo de quedarnos sin jugar, entonces probablemente hoy jugar con Nigeria no sea necesario, no tenemos un rival de la zona, pero bueno también es cierto que tenemos muchos rivales sudamericanos”, dijo a Azteca Deportes.

“Nos queda ver si en el futuro podemos encontrar a algún rival de Europa del Este, o algo que se pueda asemejar a Polonia . Es algo que estamos buscando.”