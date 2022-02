Chicharito Hernández revela su verdadero estado físico

El atacante mexicano, Javier “Chicharito” Hernández, está en busca de su mejor estado físico, pues en los últimos años su nivel de juego ha sido intermitente, tanto que ha estado ausente de las convocatorias de la Selección Mexicana por mas de dos años, y ha recibido un sin fin de criticas por parte de sus detractores.

“Estoy en mi mejor momento físico y encaro esto de la mejor forma posible”, dijo Hernández en una rueda de prensa. Además, agregó que tiene en su mente el compromiso con los Los Angeles Galaxy, el delantero comentó que ha trabajado en su cuidado personal, físico y mental.

Javier Hernández reconoce trabajo contra el coronavirus

“Lo que tengo en la mente es el compromiso que tengo con este equipo y he estado cuidando mejor mi cuerpo para llegar a esta temporada en la mejor manera posible”, declaró el máximo anotador de la Selección Azteca.

Objetivos de Chicharito en la MLS

Hernández, afirmo que renunciaría a sus 17 goles marcados el año pasado con tal de coronarse esta temporada y conseguir el sexto título de la MLS para el cuadro angelino.

“La gente no me cree, pero el año pasado marqué 17 goles en 21 partidos y al final estaba en mi casa viendo los ‘playoff', no cambió nada. Lo más importante es el equipo, si marco seis goles y vamos a ganar trofeos, lo acepto. Mi mente está enfocada en el sueño del equipo, llegar a los ‘playoff’ y ganar la sexta liga”, comentó.

El mexicano, vistió las playeras del Manchester United, Real Madrid , Bayern Leverkusen y es uno de los elementos de más recorrido internacional del cuadro del Galaxy.

“En esta vida no puedes pedir algo que no estás dando. Me gustaría que mis compañeros estén al máximo de la forma, y yo también tengo que hacerlo. Aquí no importa quién es el líder, cada uno puede ser líder de distintas maneras. Todos queremos dar lo mejor para ser campeones”, puntualizó.

Información EFE.