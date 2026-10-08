La frase del Chicharito Hernández con la que logró brillar en Europa: “Cuando era joven me enseñaron a que no tuviera miedo. Me di cuenta que no, que hay que tener miedo, sentirlo y superarlo”

Javier, el Chicharito Hernández, es uno de los jugadores mexicanos que más división de opiniones genera por sus actuaciones fuera del campo; sin embargo, nadie puede negar el hecho de que su éxito en el futbol del viejo continente fue claro, conciso y relevante.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

De hecho, muchos expertos en la materia consideran que el Chicharito Hernández es el tercer jugador más exitoso que fue a Europa solo por detrás de Hugo Sánchez y Raúl Jiménez, y parte de ello deriva de la mentalidad que suele presentar en cada una de sus declaraciones.

¿Cuál es la frase más importante dicha por el Chicharito Hernández?

En medio del éxito que ha tenido en el balompié profesional, el Chicharito Hernández también ha dado mucho de qué hablar por sus frases y declaraciones. Sin embargo, entre estas destaca una en donde reconoce el sentimiento del miedo y cómo este ayudó a potenciar sus actuaciones en el terreno de juego a nivel nacional e internacional:

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“Cuando era joven me enseñaron a que no tuviera miedo. Me di cuenta que no, que hay que tener miedo, sentirlo y superarlo. Esa es la clave verdadera”.

Básicamente, con esta frase el histórico de las Chivas del Guadalajara y la Selección Mexicana intenta decir que el miedo es parte de la vida, y que lejos de alejarse de él o, bien, de ignorarlo, lo mejor es enfrentarlo, aprender de los errores y, así, superar cada uno de los obstáculos a fin de lograr los objetivos que se tengan en la vida.

¿Cuáles son los logros principales en la carrera del Chicharito Hernández?

Javier, el Chicharito Hernández es uno de los jugadores más exitosos a nivel clubes y Selección, y para muestra de ello están las dos Premier League que consiguió con el Manchester United, así como el Mundial de Clubes con el Real Madrid y el galardón al goleador histórico del cuadro nacional con 52 tantos, cantidad que nadie ha podido superar hasta ahora.