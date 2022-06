Chicharito Hernández comienza a imaginar “cosas chin...” con el Galaxy

Chicharito Hernández llegó al Galaxy de Los Angeles para la temporada 2020 con el objetivo de llenar el vacío dejado por Zlatan Ibrahimovic. El mexicano ha pasado por varios altibajos durante esta etapa con el conjunto angelino que está urgido de un título, pero tal parece que se está encontrando una mejor versión y ya comienza a repetir aquella famosa frase previo al Mundial de Rusia 2018.

“El mayor recordatorio del objetivo que tenemos es aumentar un (título) más en la vitrina este año. Yo no soy una persona que cuando piensa grande, que cuando se imagina la famosa frase de las ‘cosas chingonas’, se echa para atrás. Al revés, a mí me gusta. Es como un ¿por qué no? ¿Por qué no tirarle a lo más alto? ¿Por qué no hasta poder decirlo? Claro que lo quiero. Que llegue y no pase, ¿qué? El año pasado no pasó y también dije que estábamos para ser campeones y no pasó. ¿Qué sigue el próximo año? Seguirlo intentando y ya está", declaró en un video que subió en su cuenta de Instagram mientras caminaba por la sala de trofeos del equipo.

El Galaxy de Los Angeles es el máximo ganador en la historia de la liga estadounidense con un total de cinco títulos, pero han pasado siete temporadas desde la última vez que fue campeón.

Desde que el delantero mexicano llegó al conjunto de la MLS, el equipo no ha podido clasificar a los Playoffs, aunque en la presente campaña marchan en el quinto lugar en el Oeste.

Por otra parte, Chicharito Hernández ha contribuido a su equipo con seis goles en esta temporada y finalmente podría conseguir que el Galaxy se cuele a los playoffs, donde podrían pelear por el tan ansiado título de la MLS.