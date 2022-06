Marco Fabián pide a Chicharito en Selección porque ‘asusta a rivales’

Tras la derrota de la Selección Mexicana ante Uruguay, y con el partido ante Ecuador a la vuelta de la esquina, fanáticos y jugadores siguen pidiendo el regreso de Chicharito Hernández al equipo, donde ahora Marco Fabián fue quien lo sugirió, ya que asegura que ‘asusta a los rivales en el campo’.

Chicharito Hernández no es llamado a Selección Mexicana desde el pasado 7 de septiembre de 2019, día en que se midieron ante Estados Unidos y ganaron por 3-0; él jugó 87 minutos y marcó un gol.

Marco Fabian pide el regreso de Chicharito a Selección

En entrevista con un medio nacional, el jugador del Mazatlán afirmó que ante la falta de gol que está teniendo el conjunto azteca, tener a un jugador como Javier Hernández sería de gran ayuda, pues sabe que es un ‘cazagoles’.

Fabián sabe que la decisión depende del Tata Martino y la FMF, pero argumenta que CH14 impone ‘miedo’ dentro del campo, pues los rivales suelen ser más precavidos cuando lo ven frente a ellos y encara a la portería.

“Yo no lo daría por perdido (Argentina), pero si hay que dar un extra ante Polonia porque ahí se estaría jugando el boleto a la siguiente fase. No cabe duda de que Chicharito sería una gran ayuda en estos momentos. El hecho de saber que va a la cancha eso ya preocupa a más de un rival, impone cierto temor”, dijo Marco Fabián.

Javier Hernández se ha mantenido al margen de la decisión del Tata Martino y no ha hablado de más ante su negativa; desde el conjunto azteca dicen que no está vetado y que tiene opciones de volver, pero aún no se sabe si le darán una oportunidad previo a Qatar 2022.

La Selección Mexicana se medirá a Ecuador este domingo 5 de junio, partido que podrás ver en vivo por Azteca 7, para después jugar la Concacaf Nations League y una serie de amistosos; Chicharito podría tener una oportunidad ahí.