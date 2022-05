‘Chicharito’ Hernández manda mensaje tras pelea de Canelo

El máximo goleador de la Selección Mexicana levantó la voz. Javier ‘Chicharito’ Hernández estuvo reunido con un grupo de adolescentes, en una plática que planeo su club el LA Galaxy, donde busca contar sus experiencias y espera darles un mensaje positivo de cara a la vida que tienen que afrontar.

Incluso, el delantero ha confesado en este tipo de conversaciones que él ha sufrido ansiedad o ha estado deprimido, y que aceptarlo es el primer paso para poder poco a poco superar las adversidad que tiene la vida.

Chaco Giménez habla sobre la situación de Chicharito con la Selección

Chicharito manda mensaje a la afición mexicana tras pelea de Canelo

Dentro de esta plática, Hernández destacó que la afición mexicana debería tener miradas más positivas hacía los atletas nacidos en nuestro país.

“Con ‘Canelo’ si se fijan, es hasta increíble y admirable que tuvo apenas su segunda derrota en no sé cuantos años. Y ya toda la gente lo quiere crucifiar. ‘Canelo’ era el primero que quería ganar, igual que ‘Checo’ Pérez era primero que quería estar en el pódium y hasta ganar la carrera (en el Gran Premio de Miami)", aseguró el atacante.

Te puede interesar: Video: Dmitry Bivol muestra sus heridas ante el Canelo

Ademas quiso agregar que “una victoria o una derrota no definen al extraordinario ser humano y al deportista chingón. A veces nos gusta solamente calificar a los seres humanos y atodo el mundo: si ganas, vales; y si pierdes ya no vales. Yo nunca he estado a favor de eso”, sentenció.

Mexsport .

El Chicharito en la temporada 2022 de MLS

Javier Hernández tuvo un muy buen arranque de la temporada 2022 con el LA Galaxy, en el primer partido consiguió gol y siguió sumando durante la campaña para tener un total de cinco tantos en 11 partidos, un promedio de .5 goles por encuentro.

Te puede interesar: El equipo mexicano que quiere traer de vuelva Tiago Volpi

De hecho este miércoles 11 de mayo juegan la Copa de Estados Unidos contra el California United Strikers, donde se espera que el mexicano pueda tener minutos y apotar en el marcador para seguir acrecentando su cuota goleadora.