VIDEO: Dmitry Bivol muestra sus heridas tras pelea con Canelo Álvarez

Después de desatar una auténtica guerra en Las Vegas, Nevada, Dmitry Bivol le mostró al mundo las marcas y heridas que le dejó Canelo Álvarez, pues aunque el mexicano no pudo salir con la mano en alto, sí le dejó algunos ‘recuerditos’ al peleador ruso.

Esta semana se ha hablado de que la revancha entre Bivol y Canelo Álvarez podría estar muy cercana, pues el ruso estaría dispuesto a pactarla en las 168 libras siempre que sea por todos los títulos que ostenta el mexicano, algo no confirmado pero factible.

Así quedaron los brazos de Bivol tras pelea con Canelo

En entrevista a un medio internacional, Dmitry Bivol fue cuestionado sobre su combate ante Saúl Álvarez, donde admitió que el mexicano es fuerte, un gran boxeador y que lo puso en problemas, además de que mostró cómo le quedaron los brazos.

Golpear los brazos del rival es una de las estrategias que Canelo Álvarez ha utilizado ante recientes rivales, pues así lo hizo ante Caleb Plant, donde después de herirlos, los obliga a bajar la guardia y así aprovecha para golpear el rostro y cuerpo, pero ante Bivol no resultó del todo bien.

Mexsport .

“Claro que me lastimó. No aguanto mis brazos, no puedo sostener mis cinturones. Yo esperaba esto, porque vi su pelea con Caleb Plant”, confesó el peleador ruso.

Dmitry Bivol mostró ante las cámaras las marcas y golpes que Canelo Álvarez le dejó en los brazos, donde como se puede observar quedó muy lastimado, aunque la velocidad y contragolpeo fueron clave para no caer en esta pelea, además de que aplicaron hielo constantemente para que no sintiera dolor.

“Sabíamos que intentaría lastimar el brazo, pero constantemente aplicábamos hielo para que Dmitry no sintiera tanto los impactos y lo fuera desesperando poco a poco”, dijo el entrenador del ruso.