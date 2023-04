Carlos Vela habría sido contactado por Diego Cocca para la Selección Mexicana

Diego Cocca está por dar su segunda convocatoria como técnico de la Selección Mexicana y hay varios nombres que giran alrededor de ella. Uno es el de Javier ‘Chicharito’ Hernández, también el de Héctor Herrera pero de igual manera, el de Carlos Vela.

El regreso del futbolista del LAFC a la Selección Mexicana, es algo que la afición siempre pide, más allá de que él ha externado su deseo de darle el paso a nuevas generaciones. El último gran torneo en el que estuvo, fue la Copa del Mundo de Rusia 2018, de la mano de Juan Carlos Osorio.

Diego Cocca llamó a Carlos Vela

Luego de haber asumido su cargo como técnico de la Selección Mexicana, Diego Cocca llamó a Carlos Vela, como a muchos otros futbolistas. El actual campeón de la MLS con el LAFC, se ha mantenido en un gran nivel desde que llegó al conjunto argelino.

No obstante, la respuesta de Vela fue la misma que en su momento le dio a Gerardo Martino. El ex de la Real Sociedad no tiene la intención de representar a la Selección Mexicana una vez más, por lo ya mencionado anteriormente: prefiere darle paso a nuevas generaciones.

La intención de Cocca, era únicamente saber si había cambiado algo sobre su decisión final. Sin embargo, todo se mantiene igual. El técnico de la Selección Azteca ha reconocido que también tuvo contacto con el ‘Chicharito’ Hernández, quien recientemente superó una lesión y apunta a volver a las canchas con el Galaxy.

De los regresos que podrían darse a la Selección Mexicana, el más cercano es el de Héctor Herrera. El mediocampista del Houston Dynamo está en un buen nivel con su club, por lo que podría formar parte de la escuadra que se enfrente a Estados Unidos en un partido amistoso el próximo miércoles 19 de abril.

